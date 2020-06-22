Два ДТП, где автомобили столкнулись с лосем, произошли под Нижнем Новгородом 22 июня Происшествия

Фото: YouTube

Два ДТП, где автомобили столкнулись с лосем, произошли под Нижнем Новгородом 22 июня. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Одно ДТП случилось в Володарском районе в 01:10, когда 31-летний водитель Nissan Almera врезался в лося, вышедшего на проезжую часть дороги перед близко идущим транспортом. В результате водитель и 28-летний пассажир автомобиля получили закрытые черепно-мозговые травмы и были доставлены в больницу, но после осмотра врачами их отпустили домой.

Второе ДТП произошло в 22:50 в Богородском районе. В автомобиле в это время находился ребенок, который также пострадал.

Авария была аналогична первой – 20-летний водитель автомобиля ГАЗ врезался в лося, вышедшего на проезжую часть дороги перед близко идущим транспортом.

В результате ДТП пострадали пассажиры: 29-летняя женщина (ушиб грудной клетки), 23-летняя девушка (гематома в области затылка, ушиб ноги) и 10-летний мальчик. Всех пострадавших на месте ДТП осмотрели врачи скорой помощи, госпитализация не потребовалась.