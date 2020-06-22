"Сейчас созданы все условия для безопасного и комфортного волеизъявления граждан", - Сергей Дмитриев Политика

Ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева Сергей Дмитриев рассказал о подготовке к Общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию, которое состоится 1 июля по решению президента России Владимира Путина:

"Проведение нынешнего голосования осложняется условиями пандемии. У нижегородцев и москвичей есть выбор между традиционным форматом голосования и дистанционным, то есть онлайн. При этом независимо от выбранного варианта, уже созданы все условия для безопасного, удобного и комфортного волеизъявления граждан", - считает Сергей Дмитриев.

"Так, электронный формат голосования безопасен с эпидемиологической точки зрения, поскольку не требует личного присутствия на избирательном участке, а также гарантирует полную конфиденциальность и сохранение персональных данных граждан", - пояснил он.

"На самих же избирательных участках приняты все необходимые в режиме повышенной готовности меры для обеспечения безопасности и сохранения здоровья голосующих. Это и измерение температуры на входе на избирательные участки, и соблюдение социальной дистанции при голосовании, и непересечение потоков желающих высказать свое мнение по поправкам в Конституцию. Участки снабжены индивидуальными масками, перчатками и даже индивидуальными ручками для голосования. Кроме того, исключается контакт пришедших на избирательный участок и членов избиркомов. Паспорта граждане будут показывать на расстоянии", - рассказал Сергей Дмитриев.

"Я лично принимал участие в подготовке к организации голосования на трех избирательных участках, расположенных на территории НГТУ. У нас всё готово к проведению мероприятия. Все меры безопасности соблюдены, так что пришедшие к нам в день голосования нижегородцы могут не беспокоиться за себя, будут созданы абсолютно комфортные условия. Хочу также отметить, что в непростой ситуации, в которой оказалась наша страна, областное руководство и избирком сработали на "отлично", - подытожил ректор вуза.