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Политика

"При соблюдении масочного режима на избирательном участке бояться нечего", - Инна Ванькина

23 июня 2020 11:37  [140] Политика

Директор нижегородского Театра юного зрителя Инна Ванькина уверена, что голосование на избирательном участке безопасно

"Хочу напомнить, что в Нижегородской области еще не перешли на второй этап снятия ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса. Руководителям любой организации или учреждения известны четкие установки и требования, защищающее здоровье людей. Где бы ни были организованы избирательные участки, везде будут обеспечены соответствующие меры безопасности", - говорит Инна Ванькина.

"Уверена, что при соблюдении масочного режима во время голосования нижегородцам бояться нечего. На избирательных участках будет сделана разметка, такая же, как в магазинах, с учетом социальной дистанции 1,5 метра. Поскольку вопросов, вынесенных на голосование, немного, наши граждане не будут долго задерживаться около избирательных урн", - считает она.

"Если совсем не хочется тратить время на посещение избирательного участка или просто нет возможности, то можно из дома проголосовать дистанционно, с помощью любого гаджета", - напомнила Инна Ванькина.

"Каждому жителю страны важно использовать свое избирательное право, которое дается с 18 лет и на всю сознательную жизнь", - подытожила директор ТЮЗа.

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