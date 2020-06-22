Татьяна Лифанова сложила полномочия члена нижегородского избиркома

Дума Нижнего Новгорода прекратила полномочия члена избирательной комиссии города с правом решающего голоса Татьяны Лифановой. Такое решение депутаты приняли в ходе заседания 23 июня 2020 года.
Заявление о досрочном прекращении полномочий подала сама Татьяна Лифанова.
Напомним, что Гордума согласовала ее кандидатуру в городскую избирательную комиссию в 2017 году.
Ранее Татьяна Лифанова была зампредседателя горизбиркома (в составе комиссии созыва 2011-2016 годов).
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