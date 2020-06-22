Гордума одобрила увеличение дефицита бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год Экономика

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 23 июня внесли поправки в бюджет города на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы по итогам заседания.

Согласно поправкам, доходы и расходы бюджета увеличиваются на сумму около 200 млн рублей – до 36 млрд 104 млн рублей и 37 млрд 119 млн рублей соответственно. Сумма дефицита вырастает с 995,6 млн рублей до 1 млрд 016 млн рублей.

Как пояснил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, городу выделены межбюджетные трансферты на общую сумму 297,8 млн рублей.

Из этой суммы 80,2 млн рублей будет направлено на поддержку предпринимателей и самозанятых граждан, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции: 47,1 млн рублей – на оплату труда работников, 22,3 млн рублей – на оплату коммунальных услуг.

Еще 167,3 млн рублей будет направлено на возмещение части затрат МП "Нижегородпассажиравтотранс" (62,1 млн рублей), МП "Нижегородэлектротранс" (43,6 млн рублей) и МП "Нижегородское метро" (61,6 млн рублей) в связи с ухудшением экономической ситуации из-за распространения коронавируса.

Кроме того, 35,9 млн рублей за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ будет выделено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках второго этапа государственной региональной адресной программы. За счет собственных доходов на оплату выкупной стоимости при расселении граждан будет направлено 4,5 млн рублей.

На подготовку летних оздоровительных лагерей будет направлено 2,8 млн рублей, на подготовку школ к новому учебному году – 20 млн рублей. На 18,6 млн рублей увеличены расходы на строительство детского сада на улице Глеба Успенского.

2,3 млн рублей будет выделено на дезинфекцию дорог и 1,7 млн рублей – на дезинфекцию объектов озеленения, 0,5 млн рублей – на приобретение мусорных контейнеров и 1,3 млн рублей – на создание и обустройство контейнерных площадок.

На установку мемориальной доски Герою Советского Союза Ивану Ивлиеву будет выделено 0,2 млн рублей.

На основании фактического исполнения по состоянию на 1 июня собственные доходы бюджета города уменьшены на 820 млн рублей.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода составит 36 млрд 103,7 млн рублей, расходная – 37 млрд 119,3 млн рублей, дефицит – 1 млрд 015,6 млн рублей.