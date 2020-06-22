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Общество

Одиннадцать нижегородцев получили звание Почетного гражданина города

23 июня 2020 13:55  [292] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Одиннадцати жителям города присвоено звание "Почетный гражданин Нижнего Новгорода".  Депутаты Городской думы согласовали их кандидатуры на заседании 23 июня 2020 года.

Почетное звание получили участники Великой Отечественной войны, Почетные ветераны Нижнего Новгорода: Волков Виталий Федорович, Жуков Леонид Степанович, Мочкаев Федор Герасимович, Герасимов Владимир Алексеевич, Конькова Нина Михайловна, Ларин Анатолий Михайлович, Луканов Борис Петрович, Макаров Евгений Иванович.

Кроме того, звания "Почетный гражданин Нижнего Новгорода" будут удостоены директор школы № 91 с углубленным изучением отдельных предметов Богданов Игорь Михайлович, сопредседатель правления НРО благотворительного фонда "Земля Нижегородская" Камальдинов Валерий Павлович, главный врач ГБУЗ Нижегородской области "Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района" Разумовский Александр Васильевич.

Удостоверение и знаки отличия им вручат в торжественной обстановке в День города. Их имена будут внесены в Книгу Почета Нижнего Новгорода.

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