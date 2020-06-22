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Общество

Законность возведения памятника Сталину проверяют на Бору

23 июня 2020 15:27  [105] Общество

Памятник Сталину возводят на Бору без разрешения администрации. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации г.о.Бор.

Установка четырехметрового памятника ведется на ул.Луначарского, д.90. В администрации установили, что памятник возводит собственник земельного участка, где расположен объект. При этом собственник не получал разрешения на установку памятника, хотя это необходимо в соответствие с существующими правилами.

В администрации сказали, что по факту возведения памятника Сталину компетентные органы проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка. В настоящее время информация о действиях в отношении собственника участка в администрацию не поступала.

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