Законность возведения памятника Сталину проверяют на Бору Общество

Памятник Сталину возводят на Бору без разрешения администрации. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации г.о.Бор.

Установка четырехметрового памятника ведется на ул.Луначарского, д.90. В администрации установили, что памятник возводит собственник земельного участка, где расположен объект. При этом собственник не получал разрешения на установку памятника, хотя это необходимо в соответствие с существующими правилами.

В администрации сказали, что по факту возведения памятника Сталину компетентные органы проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка. В настоящее время информация о действиях в отношении собственника участка в администрацию не поступала.