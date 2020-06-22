Группу похитителей топлива из магистрального нефтепродуктопровода задержали в Нижегородской области

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Группу похитителей топлива из магистрального нефтепродуктопровода задержали в Павловском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга".
Члены преступной группы похищали дизельное топливо из нефтепродуктопровода Горький – Ярославль. Кража осуществлялась через криминальную врезку с отводом длиной около 200 м.
Вывозились похищенные нефтепродукты на личном автотранспорте. На месте преступления были обнаружены различные емкости для хранения и последующей транспортировки топлива.
Сотрудники правоохранительных органов при содействии работников управления безопасности АО "Транснефть-Верхняя Волга" и подразделений ведомственной охраны задержали двух подозреваемых. В настоящее время полиция ищет других причастных.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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