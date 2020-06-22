От четырех до десяти наблюдателей будут работать на избирательных участках Нижегородской области Политика

От четырех до десяти наблюдателей будут работать на избирательных участках Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции Общественной палаты Нижегородской, которая прошла в формате вебинара в преддверии Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июля по решению президента России Владимира Путина.

Участники мероприятия подвели итоги заявочной кампании по набору общественных наблюдателей, рассказали об активности политических партий и общественных организаций по делегированию наблюдателей, особенностях работы в условиях самоизоляции и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин подчеркнул, что с 2018 года Общественная палата Нижегородской области находится в пятерке лучших по организации общественного наблюдения на выборах различного уровня, и одна из первых, где создан Ситуационный центр для оперативной координации работы наблюдателей и взаимодействия со СМИ.

"Внесение поправок в Конституцию – это редкое и чрезвычайно важное событие, тем более что пакет поправок включает ключевые вещи по многим направлениям развития страны. Задача наблюдателей – гарантировать избирательные права граждан, чтобы никто не оказывал на них давление, не препятствовал их волеизъявлению и возможности выразить свою позицию", - сказал Роман Стронгин.

Напомним, Общественная палата Нижегородской области сформировала пул из 13 тысяч общественных наблюдателей, которые будут работать в дни проведения голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Это представители НКО, политических партий, активные граждане. В зависимости от количества избирателей, на каждом избирательном участке будет работать от 4 до 10 наблюдателей.

"Ситуационный центр координирует работу всех общественных наблюдателей. В этом году задача усложнилась: если ранее мы работали с 1500-2000 наблюдателями, то сегодня их более 13 тысяч. С одной стороны, это обеспечивает высочайший уровень легитимности процедуры голосования, прозрачности процесса, но, с другой - ставит серьезные задачи по координации. Ситуационный центр будет работать по уже сложившейся системе многоканальной связи с наблюдателями. Мы используем все современные технологии коммуникаций, включая мессенджеры и социальные сети, но с этого года будет очередное новшество – мы впервые будем выходить на связь с наблюдателями через сервис видеоплатформы Вебинар.ру и ZOOM. Это позволит увеличить количество контактов с нашими наблюдателями", – сказал руководитель Ситуационного центра по мониторингу избирательных прав граждан Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семёнов.