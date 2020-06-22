Интересный и полезный досуг с Electrotorg.ru

В вынужденном нахождении дома есть свои плюсы – можно провести время с пользой, осваивая новые хобби или затеяв мелкий бытовой ремонт, который давно откладывался из-за нехватки времени.

Electrotorg.ru предлагает качественные товары для жизни, способные скрасить досуг взрослых и детей, помочь обустроить быт, сделать жилое пространство комфортным и уютным. В каталоге интернет-магазина есть хозяйственные принадлежности, необходимые каждому дому, наборы для ремонта электротехники, элементы питания, аксессуары для гаджетов и многое другое. Подробнее в мини-обзоре.

Набор для пайки № 11 REXANT

Пайка – нужный навык как для увлечённого радиолюбителя, так и для домашнего мастера. Руководствуясь умениями, можно легко починить бытовую технику, несложную электронику или создать что-то своё на уровне простого изобретения.

При пайке важны два параметра – прочность соединения и его проводимость. Эти факторы связаны: чем плотнее соединены элементы, тем выше степень проводимости. Чтобы обеспечить высокую контактность деталей, необходимо хорошее оборудование – набор для пайки № 11 бренда REXANT, который состоит из следующих компонентов:

· паяльник мощностью 30 Вт;

· функциональная подставка;

· припой;

· канифоль;

· чистящая губка для удаления остатков припоя.

Паяльник имеет тонкое длинное жало, которое позволят произвести пайку в самых труднодоступных местах мелких деталей. После включения в стандартную электросеть 220 В наконечник быстро нагревается до заданной температуры.

Подставка под паяльник защищает жало от случайного соприкосновения с другими предметами на рабочей поверхности, помогает избежать ожогов. Держатель изготовлен из металла с покрытием хромом.

Паяльный набор отличается простой конструкцией, содержит всё необходимое для мелкого ремонта и монтажа электротехники. Справится даже новичок.

Тепловые пушки «ЗУБР»

Те, у кого есть загородные дома, предпочитают проводить весенние выходные на природе, поскольку подготовку к дачному сезону трудно отменить даже в сложившихся обстоятельствах. Отправляясь за город с семьей, важно позаботиться о комфортных условиях внутри дачной постройки, где всем предстоит провести несколько дней.

Создать подходящий климат в отогревающемся после зимы доме поможет тепловая пушка. В каталоге есть две модели, которые отлично справятся с этой задачей. Они различаются конструкцией, внешним видом и количеством режимов работы.

Электрическая тепловая пушка «ЗУБР» ЗТП-М5-2000 имеет керамический нагреватель – долговечный элемент с экономичным расходом энергии и защитой от перегрева. Прибор можно оставить работающим без присмотра. Благодаря большой площади теплообмена нагретый воздух быстро распространяется внутри помещения.

Тепловая пушка «КОМПАКТ» ЗТП-М1-2000 российского бренда «ЗУБР» имеет круглую форму, подходит для квартиры, офиса, склада, гаража, коттеджа и т. д. На корпусе есть регулятор режимов и заземляющий контакт. Дополнительный кожух защищает внутренние части прибора от повреждения. Тепловая пушка безопасна для взрослых, детей и животных.

Многоцветный электронный планшет для рисования 8,5"

Процесс рисования формирует творческое мышление у детей, способствует развитию мелкой моторики, положительно влияющей на общую концентрацию и работу опорно-двигательного аппарата. Рисование – это не просто увлекательное хобби, а ещё и своего рода терапия, которая улучшает настроение, помогает ребёнку чётче и ярче воспринимать окружающий мир.

Многие родители ограничивают своих детей в этом занятии, опасаясь, что они испачкают красками одежду и расположенные рядом предметы. Больше не нужно забирать у ребенка карандаши: для безопасного и «чистого» рисования есть графический планшет со стилусом Rexant.

С поверхностью дисплея диагональю 8,5, дюймов можно взаимодействовать даже пальцами. Малышам такой способ точно понравится. У них не возникнет сложностей с изучением устройства. Планшет работает от одной батарейки с напряжением 3 В, характеризуется низким энергопотреблением.

Взрослым прибор пригодится в качестве доски для заметок. Он избавит от необходимости постоянно держать под рукой бумагу и пишущие принадлежности. Планшет – это экологичное решение, которое используется как блокнот, альбом для рисования, обучающая доска «Флипчарт».

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