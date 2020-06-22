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Сердечно-сосудистые заболевания: методы диагностики и актуальность проблемы

23 июня 2020 20:51  [52]

Ежегодно от различных болезней сердечно-сосудистой системы умирают сотни тысяч людей в мире. Проблема выявления заболеваний стоит очень остро. Если своевременно проходить диагностику и принимать лечение, то риски будут меньше. Для этого современная медицина предлагает множество способов. Только люди недооценивают до конца важность своевременного обращения. В Чеховском сосудистом центре https://chekhovsc.ru/ оказывают полный перечень услуг и могут выявить болезни сердца и сосудов на ранних этапах. Диагностика важна и после пережитых патологий, если беспокоит высокое давление. Ряд процедур помогает подобрать правильное лечение для того, чтобы терапия была более успешна.

Какие методы используются для выявления заболеваний?

  • Электрокардиограмма. Такие сокращения как ЭКГ слышал каждый пациент, обращающийся в поликлинику. Этот анализ является базовым и позволяет выявить подозрения и отклонения от нормальной работы сердца. Исследование проводится даже в том случае, если симптомов никаких нет. Профилактика еще никогда никому не навредила. Врачи детально могут иметь представление о регулярности и частоте сокращений сердца. Таким образом выявляют аритмию и проверяют нормальную работоспособность.
  • Мониторинг. Это исследование одно из самых эффективных. Небольшой прибор, который пациент носит в течение суток, позволяет дать точное представление о работе сердечной мышцы. Аппарат не доставляет неудобств, но позволяет диагностировать и понять разные сердечно-сосудистые болезни.
  • Мониторинг давления. Современный способ диагностирования заболеваний сердца. Подразумевается под этим методом проверка кровяного давления в течение суток. Таким образом выявляют зависимость давления от активности человека. Разовая проверка не может дать качественное представление о состоянии пациента, поэтому врачи могут применять мониторинг.

Кроме этого в отдельных случаях при наличии симптомов может назначаться коронарография, рентгеноскопический анализ, аортография. Если систематически посещать врачей и проходить обследование, то можно избежать осложнений.

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