Что выгоднее: арендовать или купить офисное помещение?

Этот вопрос мучает буквально всех предпринимателей. Особенно актуальной эта тема будет для начинающих бизнесменов. С одной стороны, всегда будет комфорт для будущих сотрудников, а с другой - открытие бизнеса с меньшими вложениями. Аренда и покупка имеет свои плюсы и минусы. Чтобы определится с вариантом, нужно рассмотреть их подробнее.

Преимущества и недостатки аренды офиса

Сейчас наблюдается снижение стоимости аренды за квадратный метр. Так, например, аренда офиса в Санкт-Петербурге может обойтись дешевле, чем в прошлом году. Стоимость прежде всего зависит от расположения объекта. Можно найти очень приемлемый вариант где-то на окраине и не переплачивать, если ваш бизнес не связан с постоянным посещением офиса клиентами. Из других плюсов отметить стоит следующее:

Покупка – это всегда изымание большого количества денежных средств из оборота. Как для больших, так и для маленьких компаний этот фактор иногда решающий. На первоначальном этапе лучше вложить деньги в продукт и другие вещи, а офис арендовать.

Мобильность – второе решающее преимущество. Если появится необходимость, то можно быстро собрать чемоданы и переехать работать по другому адресу. Это помогает тестировать рынок и подбирать район наиболее благоприятный для ведения конкретно вашего бизнеса.

Всегда есть возможность расшириться. Вряд ли это будет так легко, если помещение в собственности. Слишком много бумажной волокиты, которой и так хватает у предпринимателей.

Пожалуй, единственный минус касается того, что деньги уйдут безвозвратно. В этом плане покупка более выгодна. Но множество плюсов перекрывают этот минус.

Преимущества и недостатки покупки офиса

Тут все предельно просто и понятно. Вы будете собственником и в офисе можно делать все что угодно. Хотите красьте стены хоть десять раз в год, и никто вам за это не выпишет штраф. Однако, недвижимость требует всегда дополнительных затрат. От них никуда не деться. Сегодня потребуется капитальный ремонт, а завтра возникнут другие непредвиденные проблемы. Аренда – это пожалуй мобильность, а покупка – неповоротливость.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.