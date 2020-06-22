Когда нужно обращаться к вертебрологу?

Вертербрология - это наука, которая направлена на лечение позвоночника, окружающих его тканей, нервной системы и суставов. Специалисты производят лечение при помощи мануальных техник. Такое лечение давно доказано и считается одним из самых эффективных. Производимые манипуляции направлены именно на устранение причины боли. Чаще всего врачи клиники восстановительной неврологии https://newneuro.ru занимаются лечением таких болезней:

Межпозвоночная грыжа;

Остеохондроз;

Сколиоз.

Очень важно своевременно обратиться к специалисту. На ранней стадии многие болезни можно устранить и предотвратить быстрее. Запущенные случаи лечатся дольше и труднее. Это связано не только с более продолжительным курсом лечения, но и устранением последствий, так как некоторые болезни могут распространятся на другие жизненно важные органы.

Если вы чувствуете эти симптомы, то обратиться к врачу нужно незамедлительно:

Боль в груди, в спине;

Учащенные головные боли;

Дискомфорт в области шеи;

Нарушенная осанка, искривление позвонков;

Онемение конечностей, ограниченная подвижность.

Лечение подразумевает использование мануальных методов. Это значит, что все недуги могут исцеляться без использования таблеток и инъекций. Хороший специалист без труда справится со смещением позвонков, блоков, вывихов. На консультации врач занимается диагностированием и подбором индивидуального лечения. Важно дать достоверную информацию о наличии травм, смещениях, способе жизни, активности. Все это поможет быстрее и эффективнее избавить от недуга.

Врач может попросить прилечь на кушетку и провести пальпацию, чтобы установить причину боли и ее место. Также специалист попросит вас обязательно сделать парочку несложных упражнений, которые ему расскажут о точном месте болезненных ощущений. Дополнительно может понадобиться обращение к другим специалистам или проведение таких исследований как УЗИ, рентген, анализы на наличие кальция в организме, ревматические пробы, томография и т.п. Главное в вопросе здоровья обращаться незамедлительно, при проявлении болей и дискомфорта.

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