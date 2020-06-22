Реечные полотки: область применения, преимущества

Подвесные потолки появились на рынке уже давно. Это удобно, практично и долговечно. Именно поэтому многим так полюбился такой вариант оформления потолка. Разновидность подвесного потолка – реечная конструкция. Наверняка где-то в офисных помещениях, торговых центрах приходилось встречать такое оформление.

Где применяется реечный потолок?

Большинство думает, что такой материал можно использовать исключительно на промышленных производствах, цехах, офисах и других подобных местах. Однако, такие конструкции стали популярны и устанавливаются как в квартирах, так и частных домах. Дизайн материала может быть разнообразным, поэтому дизайн никак не испортится.

Реечный потолок применяют везде: на кухне, в ванной, санузле, помещении с крытым бассейном. В общем это те места, где присутствует повышенная влажность. Выбор легко объясняется. Реечные панели устойчивы к попаданию влаги, перепадам температур. К тому же за ним легко ухаживать и достаточно пройти влажной тряпкой, чтобы убрать пыль. Но кроме этих помещений некоторые типы материала устанавливают в спальной, коридоре и других комнатах.

Преимущества реечного потолка

Длительный срок эксплуатации. Первоначальный внешний вид при должном и правильном уходе сохранится на 25 лет и даже больше.

Материал полностью безопасный, так как в его составе нет токсичных соединений и опасных компонентов для человека и животных. Поверхность очень мало накапливает пыли и происходит это не быстро. Материал не гниет и не распространяет плесень.

Хозяйкам не нужно заморачиваться по поводу ухода. Чистящие средства можно использовать любые, кроме тех, где содержатся абразивные частицы. Они могут поцарапать поверхность и испортить внешний вид материала.

Панели не воспламеняются. Но гарантировать это могут далеко не все производители. Поэтому нужно быть внимательным при выборе.

Между основанием и панелями образуется небольшое пространство, куда можно легко спрятать коммуникации. Если необходим будет ремонт, то рейки легко демонтируются.

Такое новшество как реечный потолок отлично дополнит интерьер, будет долго служить и не доставит проблем во время эксплуатации.

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