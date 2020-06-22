Реечные полотки: область применения, преимущества

Подвесные потолки появились на рынке уже давно. Это удобно, практично и долговечно. Именно поэтому многим так полюбился такой вариант оформления потолка. Разновидность подвесного потолка – реечная конструкция. Наверняка где-то в офисных помещениях, торговых центрах приходилось встречать такое оформление.
Где применяется реечный потолок?
Большинство думает, что такой материал можно использовать исключительно на промышленных производствах, цехах, офисах и других подобных местах. Однако, такие конструкции стали популярны и устанавливаются как в квартирах, так и частных домах. Дизайн материала может быть разнообразным, поэтому дизайн никак не испортится.
Реечный потолок применяют везде: на кухне, в ванной, санузле, помещении с крытым бассейном. В общем это те места, где присутствует повышенная влажность. Выбор легко объясняется. Реечные панели устойчивы к попаданию влаги, перепадам температур. К тому же за ним легко ухаживать и достаточно пройти влажной тряпкой, чтобы убрать пыль. Но кроме этих помещений некоторые типы материала устанавливают в спальной, коридоре и других комнатах.
Преимущества реечного потолка
Такое новшество как реечный потолок отлично дополнит интерьер, будет долго служить и не доставит проблем во время эксплуатации.
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