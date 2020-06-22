Имплантация all-on-6: метод и преимущества процедуры

Сейчас имплантация all-on-6 считается одной из самых прогрессивных и эффективных. Самое главное отличие от других способов – меньшая травматизация, быстрый результат, оптимальное соотношение цены и качества. Всего за 1 день в клиниках 32dent.ru/implantatsiya_zubov_all_on_6.html ваша улыбка станет неузнаваемой.

Переводится методика с английского как «все на шесть». В этом и есть сущность всей процедуры. Весь зубной ряд восстанавливается при помощи всего 6 имплантов. Отличие от других техник заключается в том, что классическое протезирование подразумевает ожидание до момента пока импланты приживутся, в данном случае зубы устанавливают сразу.

Данная система была усовершенствована от аналога all-on-4. В технологии «все на шесть» улучшилась надежность, нагрузка распределяется более равномерно. Имплантацию таким способом можно выполнить как на верхней, так и на нижней челюсти. Это отдельная конструкция, которая имеет штифты с резьбой. Она устанавливается в кость челюсти. Весь процесс происходит под местной анестезией. При этом заживают мягкие ткани всего несколько дней. За довольно короткое время пациент может восстановить полностью все зубы.

Данный способ имплантации имеет ряд определенных преимуществ:

Можно использовать способ при полном отсутствии зубов как сверху, так и снизу.

Имплантация доступна пациентам с атрофией челюстной кости в значительной степени.

Можно полностью отказаться от остеопластики. Процедура позволяет это сделать.

Мало противопоказаний. Так, например, процедура возможна при наличии пародонтита, пародонтоза и ряда других заболеваний полости рта.

Вживление можно производить сразу же после удаления больных зубов. Это позволяет получить здоровую улыбку за один день.

Сразу же пациент заметит эстетический эффект. Протезы будут выглядеть естественно.

Восстановление происходит очень быстро. Уже на следующий день восстанавливаются жевательные функции. Но врачи рекомендуют увеличивать нагрузку постепенно.

Импланты приживаются лучше таким образом. При необходимости протезы легко снимаются и меняются. На данный момент — это отличный способ восстановления зубов.

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