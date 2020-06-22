Какая должна быть вентиляция в частном доме?

Прежде всего вентиляция нужна для очищения и циркуляции воздуха. Если откинуть в сторону все научные формулировки, то для того, чтобы в доме всего было чисто и свежо, нужно установить специальное оборудование. В этом вопросе главное довериться специалистам, которые смогут сделать качественно вентиляцию для дома https://rushoros.ru. Нужно производить много расчетов, знать другие нюансы, чтобы все функционировало должным образом.

Вентиляция в частном доме решает 2 главные задачи:

Обеспечивает поступление чистого воздуха в улицы;

Удаляет воздух, который насыщен углекислым газом и пылью.

Разделяют естественную и принудительную вентиляцию. Обе могут быть созданы в любом доме, имеют свои преимущества и недостатки.

Естественная вентиляция

Здесь все работает максимально просто: теплый воздух перемещается вверх помещения, холодный протекает снизу и происходит замещение. Здесь важно учитывать скорость ветра. Чем он меньше, тем дольше будет осуществляться циркуляция. Раньше в качестве вентиляции могли использовать неплотно прилегающие окна и двери. Однако, современные пластиковые окна лишены такого недостатка. Из преимуществ можно отметить следующее:

Экономия, так как не потребуется дополнительное оборудование для движения воздуха.

Нет шума, не возникнут аварийные ситуации.

Но недостатков такая система имеет больше. В принципе естественная вентиляция малоэффективна, не регулируется, а летом воздух вообще перестает двигаться. Только тогда люди задумываются о покупке дополнительного оборудования.

Принудительная вентиляция

Данный способ считается более эффективным, так как циркуляция осуществляется за счет работы специального оборудования. Оно включает несколько элементов. Основные из них: вентилятор, фильтр очистки, поглотитель шума, калорифер, воздушный клапан. Работа производится полностью в автономном режиме и не зависит от погодных условий за окном. Вы сможете всегда контролировать температуру, влажность и другие параметры.

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