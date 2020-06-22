Виды и плюсы использования порошковых красок

Далеко не каждый знает о преимуществах использования порошковых красок. Зато ими давно пользуются профессионалы. Порошковые краски появились, когда строителям понадобились красящие составы с улучшенными характеристиками. Так появилось экологически чистое вещество, которое имеет отличные показатели прочности и экономично в использовании. Эти краски оказались оптимальными и отвечают необходимым критериям.

Всего выделяют три основных вида красок этого типа:

Полиэфирные краски или матовые считаются самыми устойчивыми к ультрафиолету. Также стоит отметить устойчивость к химическим растворителям и не подверженность пигментации.

Эпоксидные краски отличаются прочным составом. Отлично справляются с защитой от коррозии, проявляют устойчивость к влаге, растворителям и другим химическим соединениям. Однако, они обладают одним большим минусом – могут видоизменяться под действием солнечных лучей.

Эпоксидно-полиэфирные или гибридные краски сочетают свойства двух первых вариантов. Они не токсичные, устойчивы к ультрафиолету, имеют достойные противоударные свойства. Но относительно неустойчивы к влаге и химическим соединениям.

Несмотря на это порошковые краски имеют ряд преимуществ:

Легкое использование. Порошковая краска наносится автоматическим способом. Это в несколько раз упрощает процесс покраски. Плюсом является и то, что предварительно не нужно поверхность грунтовать. Высохнет такое покрытие уже за полчаса. В то время как жидкие краски сохнуть могут по несколько часов.

Экономичность. На поверхность попадает столько краски сколько нужно для равномерной прокраски. Лишний состав просто осыпается. Его можно использовать вторично. В составе нет растворителей, что избавляет от лишних хлопот по удалению токсинов.

Экологичность. Для здоровья человека и животных в составе нет вредных веществ. Поэтому даже окружающей среде будет нанесен минимальный вред.

Надежность. Краски одинаково устойчивы как к морозу, так и к жаре. Они отлично защитят металл от коррозии.

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