Функции и услуги технического заказчика в строительстве

Рыночные отношения стремительно развиваются и теперь появилась необходимость постоянно обеспечивать высокую эффективность строительства. Для этого требуется высокий уровень профессионализма исполнителей. Именно по этой причине стали осуществлять услуги технического заказчика, которые можно найти например на сайте.

Технический заказчик действует от имени застройщика. Им может быть как физическое, так и юридическое лицо. Доверенное лицо может заключать соглашения, контролировать все выполняемые работы на всех этапах строительства: от проекта до ввода здания в эксплуатацию. Обращаться к сторонней организации имеет смысл, когда реализуется всего один крупный проект. Если таких несколько, то целесообразнее иметь в штате таких специалистов.

Технический заказчик выполняет некоторые функции:

Принимает, ведет постоянный учет материалов на складе, изделий, оборудования. Осуществляет своевременную передачу их исполнителям работ.

Занимается подготовкой градостроительного плана.

Проводит инженерные и изыскательные работы. Получает в определенных органах разрешения для подключения объекта к городским сетям.

Получает разрешение на осуществление строительных работ.

Собирает и анализирует исходные данные, передает проектно-сметную документацию в госорганы для решения различных вопросов.

Технический заказчик выполняет довольно важную роль. Ее можно сравнить с ролью дирижера в оркестре. Специалист не только занимается оформлением документации, но и управляет всеми этапами строительства, формирует, организует строительную площадку, непосредственно возводит объект и вводит его в эксплуатацию. Это лицо ответственное и организует взаимосвязь между подрядчиком, заказчиком и другими участниками строительного процесса.

Доверенное лицо должно сдать объект вовремя, всегда и на всех этапах учитывать интересны всех участников строительства, следовать плану, выполнять требования, нормативы и правила.

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