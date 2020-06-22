Как продвигать сайт-новичок?

Проблематичность продвижения в самом начале постоянная тема для раздумий. Сайты, прошедшие критический период уже давно, просто не могут утверждать, что обрести популярность просто. Иногда даже самого качественного контента недостаточно, так как пользователи потребляют в первую очередь рекламу и выбирают видимость как основной фактор доверия. К тому же, алгоритмы поисковых систем меняются постоянно, поэтому каждый новый ресурс прокладывает себе путь с нуля.

Если говорить о начинающих сайтах с хорошей оптимизацией, очень часто ими занимаются большие компании, в услуги которых сразу же включена функция продвижения. Маленьким компаниям в этом плане сложнее. Обычно на создание десктопа и мобильной версии уходят все деньги, а на контент силы и время. Даже если нанят контент-менеджер, вряд ли владелец сможет заниматься рекламированием самостоятельно.

Простой и привычный способ – нанять рекламщика. Дальше по сценарию работнику подешевле нужно дать в руки полный доступ к сайту и вообще не контролировать, какими инструментами тот пользуется.

Хотя это звучит как утопия, очень много новичков принимают именно такое решение. И иногда оно срабатывает, если со специалистом повезло, конечно. Обычно низкие, но количество продаж все же превышает минимум. Тем не менее, чаще финиш плачевный: неумелые PR-менеджеры пользуются черными способами рекламы, которые вредят сайту и могут сделать его вечным аутсайдером. После этого компаниям приходится:

Тратить деньги на создание нового сайта; По новой заниматься контентом; Нанимать работников с другими способами рекламы.

Чтобы не стать банкротом из-за неправильной рекламы, оптимальный вариант – сразу пользоваться современными способами. Одним из самых популярных вариантов является CPA, так называемый Cost per Action. Профессионалы сферы выделяют главное достоинство: траты окупают результат. А некоторые специалисты даже считают способ экономичным.

Saleeex.com - официальный сайт, предлагающий услуги комплексного продвижения. Агентство буквально берет начинающую платформу в свои руки и с нуля выводит её в ТОП. Несмотря на высокие показатели активности, платить компании нужно только за реальные действия, к примеру, регистрацию или покупку.

Эффективность СРА одна из самых высоких в мире! И, что особенно важно, такой способ рекламы полностью официальный, так что сайту ничего не угрожает. Лучше сразу же начать продвигать свой ресурс правильно, чтобы не платить дважды.

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