Вуд Брус, отзывы о компании по строительству домов из бруса Wood-Brus

Наша мечта сбылась. Наконец построен свой собственный, комфортный дачный дом. Наша семья люди необычные, поэтому стандартные предложения не для нас. Муж и я основательно сотрудничали с сотрудником компании корректировали проект. Результат данной работы поражает всех, особенно наших знакомых и соседей. Рабочие аккуратные ребята, настоящие профессионалы своего дела, придраться реально не возможно. Все работы выполнялись в рамках установленного плана без отклонений от графика. Территория вокруг дома не пострадала, все наши растения и кусты в полном порядке, если честно поэтому сильно переживала. Проект выполнен под ключ, поэтому мы только завезли мебель и личные вещи – это очень приятно, когда получаешь готовый дом в котором все следелано по твоему вкусу. Особенно наша дача понравилась сыну и внукам, которые совершенно не знали о нашем намерении, но когда увидели дом приехав к нам в гости, то решили, что ошиблись адресом. Огромное спасибо всем, кто помог нам воплотить мечту. Рекомендую вашу компанию везде, где только могу: друзьям, родственникам, в интернет сети. Еще раз большое спасибо.