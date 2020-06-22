Вуд Брус, отзывы о компании по строительству домов из бруса Wood-Brus

Иваницкий Владимир г. МоскваОтзыв от 10.09.2019
Этой весной заказали дом из бруса 6Х9. Строились на пустом участке, поэтому заказали установку фундамента. Отделка и утепление, кровельные работы шли в «комплекте», еще была акция по бесплатной установке входной двери. По фундаменту – можно было найти чуть дешевле, входную дверь к зиме будем менять. В целом, работы велись быстро, качество постройки хорошее, недочетов не обнаружил. Если нужен симпатичный и относительно недорогой загородный домик для сезонного пребывания, то в «Вуд-Брус» вы точно получите, что нужно.
Петр АлексеевичОтзыв от 02.05.2019
Хочу поблагодарить бригаду мастеров компании ВудБрус. Все было сделано с умом, профессионально и вовремя. Мне с ними повезло, отзывчивые и рукастые ребята. Новым домом очень доволен. Желаю им благополучия и побольше новых заказов. А фирме желаю успехов и чтобы все бригады были такими. Еще раз спасибо!
Алена ПодмосковьеОтзыв от 06.11.2018
Мы-молодая семья. Решили вместо квартиры сразу построить дом, поэтому ждали завершения строительства с нетерпением. В компании учли все наши пожелания, и менеджеры общались со мной очень доброжелательно, несмотря на то, что я иногда звонила из-за всякой ерунды. Качество дома нас полностью устраивает, окончательная стоимость также не оказалась заоблачной. Одним словом, мы не прогадали с выбором и активно рекомендуем Вуд-Брус знакомым.
Симаков В.Г. МоскваОтзыв от 16.08.2018
Хорошая работа выполненная в срок, выполнили все по моим пожеланиям. Претензий к сотрудникам нет, так что советую эту компанию.
Концевая Инна Олеговна г. МоскваОтзыв от 25.07.2018
Наша мечта сбылась. Наконец построен свой собственный, комфортный дачный дом. Наша семья люди необычные, поэтому стандартные предложения не для нас. Муж и я основательно сотрудничали с сотрудником компании корректировали проект. Результат данной работы поражает всех, особенно наших знакомых и соседей. Рабочие аккуратные ребята, настоящие профессионалы своего дела, придраться реально не возможно. Все работы выполнялись в рамках установленного плана без отклонений от графика. Территория вокруг дома не пострадала, все наши растения и кусты в полном порядке, если честно поэтому сильно переживала. Проект выполнен под ключ, поэтому мы только завезли мебель и личные вещи – это очень приятно, когда получаешь готовый дом в котором все следелано по твоему вкусу. Особенно наша дача понравилась сыну и внукам, которые совершенно не знали о нашем намерении, но когда увидели дом приехав к нам в гости, то решили, что ошиблись адресом. Огромное спасибо всем, кто помог нам воплотить мечту. Рекомендую вашу компанию везде, где только могу: друзьям, родственникам, в интернет сети. Еще раз большое спасибо.
Лариса Дмитриевна ПодмосковьеОтзыв от 02.06.2018
Спасибо, ребята. Сработано от и до, на все 5 из 5. И, что особенно приятно, в оговоренный срок.
Людмила ГеннадьевнаОтзыв от 19.05.2018
Мой брусовый дачный домик построен по индивидуальному проекту от «компании Вуд-Брус». В нем все, как я хотела. Мне было очень важно отношение персонала компании к клиентам. Здесь все были вежливые. Качество сборки сруба до сих пор греет душу, а внешний облик – радует. Цена меня устроила и на облицовке экономия. Спасибо. Рекомендую своим знакомым. Надеюсь, что мои рекомендации добавят клиентов вашей компании.
Арсений ПавловичОтзыв от 24.04.2018
Так случилось, что выбрал проект по своему имени. Площадь получилась почти 70 квадратов, потом ходил сам замерял, не обманули. У меня использовали утеплитель Knauf в 150 мм. Очень тепло, дом хорошо держит тепло. Брус привезли сами. Я только рабочих ходил контролировал. Всё делали нормально, по нормам. Нарушений по договору не было. Мне не понравился один момент с лагами, но прораб прислушался, переделал. В принципе, ценник нормальный, работают хорошо./div>
Имамова Эльза Айратовна г. МоскваОтзыв от 13.02.2018
Мы с семьей в восторге от нашего дачного домика! Выражаем большую благодарность менеджеру Михаилу и бригадиру Николаю, всем ребятам, которые занимались строительством и благоустройством! Всего вам самого наилучшего и побольше клиентов! С признательностью, семья Имамовых.
АлександрОтзыв от 01.09.2017
О строительной фирме Вуд Брус узнал от своего доброго соседа. У него как раз завершалось строительство дома, и он попросил меня присмотреть полдня за бригадой. Сам я давно хотел построить что-нибудь посолиднее сезонной времянки, уже и фундамент был готов, а дальше пока руки не доходили. Пообщался на эту тему с бригадиром, связался с консультантом. Не скрою, меня с ходу привлекли качество и стоимость их работы. По моей просьбе были внесены частичные изменения в типовой проект брусового дома с мансардой. Дальше уже дело техники, по всему видно, что ребята не первый год на рынке. Акт сдачи-приемки подписал сегодня без замечаний. Компанию однозначно рекомендую!
Осипов ГеннадийОтзыв от 22.07.2017
Давно искал хорошие качественные бани из бруса под ключ. В компании «Вуд-Брус» нашёл приятный вариант «Белгород». Понравилось, что можно доработать проект абсолютно бесплатно. Сотрудники компании были заинтересованы в проекте моей бани, поэтому мы внесли пару изменений в проект и получился идеальный вариант, как раз что хотелось. Теперь вся семья рада построенной бане.
Добросинец Аркадий СергеевичОтзыв от 07.04.2017
Заказывал дом в Вуд-Брус. Нареканий нет. Отличный срубик. Но, уже после нескольких месяцев жизни пришлось проводить внутреннюю отделку. Не смогли жить в дереве, обшил все гипсокартоном. Теперь домик внешне деревянный, а внутри стандартная отделка, уютно и красиво.
Семенок Павел АлександровичОтзыв от 11.10.2016
Я не буду петь дифирамбы. Расскажу просто как они делают.Выбираешь проект из каталога. Хотя бы примерно, что тебе надо. Потом русским языком объясняешь, что тебе хочется. В мой проект внесли много изменений. Да, оплата повысилась, но я готов переплачивать за качество. Утепление они делают Rockwool на 100 мм, что очень даже прилично. Для водостока берут ПВХ, это вообще супер идея. По моим настойчивым просьбам были удлинены лаги и перекрытия между этажами. Вместо стандартной вагонки я попросил ОСБ плиту, чтобы хоть как-то удешевить стройку, а то в бюджет не вписывался. Сделали чётко в срок, никаких скандалов, запоев и покидания рабочих мест строителями. Достойно всё, хорошо. 5 баллов!
А.Н.Величко г. СосновоОтзыв от 29.03.2017
Выражаю признательность всем сотрудникам «Вуд Брус»: от внимательных и грамотных менеджеров до профессиональных строителей. Впервые попал в компанию, где мне не пытались навязать ненужные опции, терпеливо вникли во все мои «хотелки» и помогли выбрать оптимальный вариант деревянного дома. В те дни, когда не мог присутствовать на стройке, информировали о ходе работ и сбрасывали фото-отчет. Безусловно, в процессе обнаруживались мелкие недостатки, но они оперативно устранялись без дополнительных напоминаний. Надеюсь, новое жилье прослужит мне долго. Компании «Вуд Брус» желаю всего наилучшего, и чтобы не было отбоя от клиентов.
Трушкова Мария г. РязаньОтзыв от 29.02.2017
Ох, ребята какая у меня дача, вся из дерева в чистом районе, а главное уложилась в бюджет, всегда мечтала о такой даче, благодаря вам я это воплотила в реальность.
Калмыкова Яна г. МоскваОтзыв от 14.02.2017
Здравствуйте Wood Brus. И похвалить вас хочется, но поругать тоже. Возможно, пригодится на будущее. Ну как так стоимость фундамента не входит в цену проекта под ключ? На то он и под ключ, чтобы учитывать все аспекты. Я рассчитывала на одну цену, а в итоге получила совсем иную. А еще строители как сонные работали. Я удивилась, что они всего на 2 дня просрочили сдачу, а не на неделю. Честное слово, двигались как улитки. Отругала. Теперь к хорошему. Даже с учетом того, что фундамент рассчитывался отдельно, общая сумма получилась адекватной. Сотрудники не хамят. На мои возмущения отвечали вежливо, без грубостей. Качество дома – идеальное. Видимо потому и работали медленно, чтобы качество было на высшем уровне. Буду ли я рекомендовать вашу компанию? Скорее да, чем нет. Надеюсь мой комментарий поможет развитию вашей компании. С уважением.
Железняк Василий Валентинович г. ОбнинскОтзыв от 12.03.2016
Спасибо, дом отличный. Цена, качество строения соответствуют объявленным в начале работы. Сроки монтажа не нарушены. Рад сотрудничеству. Надеюсь не в последний раз.
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