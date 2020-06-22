Рекомендации по выбору аккумулятора для ноутбука

Со временем аккумулятор ноутбука утрачивает свою ёмкость, что в итоге приводит к необходимости его замены. В интернет-магазине zeto представлен широкий ассортимент аккумуляторов к разным моделям ноутбукам, а также другие комплектующие. Как выбрать батарею правильно? Далее попытаемся с этим разобраться.

Основные параметры АКБ

Главное требование к аккумулятору ноутбука – совместимость. Необходимо определиться, подходит ли батарея по типу, показателям емкости и напряжению, сопротивлению.

Емкость АКБ

Характеристики указывает на то, сколько времени проработает ноутбук без подзарядки. Чем выше емкость, тем больше вес батареи, но при этом заряжать лэптоп придется реже.

Напряжение

Этот параметр зависит от количества используемых элементов питания. Важно, чтобы новая батарея имела такое же напряжение, что и старая.

Сопротивление

В характеристиках сложно найти этот параметр. Он определяется при помощи специальной программы либо прибором. Приемлемым результатом является до 0,2 Ом.

Тип АКБ

Наибольшее распространение в настоящее время получили литий-ионные батареи. В онлайн-магазине Zeto их представлено большое количество. Изделия легкие и компактные, а при правильной эксплуатации – достаточно долговечные. Полимерные АКБ являются новейшими разработками. В качестве основного плюса и особенности можно выделить небольшую толщину. Как правило, Li-polimer встречаются в ультра-буках.

Чтобы отыскать сведения обо всех важных параметрах АКБ, достаточно внимательно осмотреть её корпус. Занимаясь поиском продукции в интернете, обращайте внимание на проверенные сайты, указывающие все требуемые параметры предлагаемых батарей.

Оригинальный или совместимый аккумулятор?

Фирменные батареи отличаются лого производителя на корпусе. Основным плюсом таких изделий выступает полная совместимость с ноутбуком. Достаточно указать модель ноутбука, чтобы подобрать батарею. В качестве минуса стоит отметить высокую стоимость оригинальных изделий.

Аналоги имеют меньшую стоимость, но по качеству как правило находятся на уровне оригиналов. Чтобы купить качественную батарею, перейдите в магазин https://zeto.ua/ с хорошей репутацией. Если оригинал уже не производится – это единственный вариант приобретения подходящей батареи.

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