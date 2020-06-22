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Экономика

Тепличный комплекс за 5,1 млрд рублей построят на Бору

24 июня 2020 11:17  [188] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

ГК "РОСТ" инвестирует 5,1 млрд рублей в создание тепличного комплекса "Нижегородский" на Бору. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Общая площадь комплекса составит 17,3 га. В теплицах будут выращивать овощи закрытого грунта. Предполагаемый валовый сбор конечной продукции при выходе на полную мощность составит 14,1 тысяч тонн огурцов и 3,5 тысячи тонн томатов в год.

Предполагается, что строительство комплекса завершится в конце 2020 года.

По словам Евгения Люлина, Нижегородская область сейчас не обеспечивает себя полностью тепличными овощами. В холодное время года регион зависит от сторонних поставок, поэтому правительство Нижегородской области договорилось с руководством ГК "РОСТ" о возможности строительства еще одного крупного тепличного комплекса. К тому же, по первому проекту компания рассчитывает получить льготы, поскольку подала заявку на присвоение ему статуса приоритетного.

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