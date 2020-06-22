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Политика

"Поправки в Конституцию – это мощная движущая сила для повышения качества жизни", - Борис Караганов

24 июня 2020 12:04  [103] Политика

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Нижегородской области Борис Караганов прокомментировал предстоящее голосование за поправки в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля по решению президента России Владимира Путина

"Центральная и региональная избирательные комиссии сделали всё, чтобы мы могли спокойно проголосовать на своих избирательных участках даже в сложившейся эпидемиологической ситуации. Предприняты беспрецедентные меры безопасности. На каждом избирательном участке при входе участникам голосования будут измерять температуру, при необходимости выдадут маску, перчатки и одноразовую ручку. Все кабинки для голосования установят на безопасном расстоянии. Наблюдатели и члены избиркомов также будут находиться в масках и перчатках", - объяснил Борис Караганов.

"Очень важно, что, кроме традиционного способа выразить свою позицию относительно изменений в Основной закон страны путём голосования на избирательных участках, жителям Москвы и Нижегородской области предоставлена уникальная возможность сделать это дистанционно - электронным способом. Главное достоинство такого голосования — безопасность. Считаю, что этот формат будет особенно востребованным среди тех граждан, которые находятся в режиме самоизоляции или выехали на дачи. Жителям регионов, которые будут голосовать дистанционно, можно не беспокоиться о тайне голосования – она будет под абсолютной защитой благодаря современным цифровым технологиям", - уверяет сопредседатель регионального штаба ОНФ.

"Пришло время сделать свой выбор. Поправки в Конституцию — это мощная движущая сила для повышения качества жизни. И каким эта жизнь будет, напрямую зависит от нас", - подытожил Борис Караганов.

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