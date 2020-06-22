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Общество

Небо Нижнего Новгорода украсили "Лучами Победы", а стены Кремля - проекцией Георгиевской ленточки

24 июня 2020 12:46  [264] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Нижний Новгород присоединился к акции "Лучи Победы". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В рамках акции на Нижегородском кремле ко дню Парада Победы появилась масштабная проекция Георгиевской ленточки. Кроме того, ночное небо над кремлем подсветили 12 прожекторов в рамках акции "Лучи Победы". Инсталляция была организована на участке от Тайницкой до Часовой башни.

"В этом году Нижний Новгород присоединился к акции "Лучи Победы". Мы подготовили инсталляцию, которая отсылает нас к 24 июня 1945 года, когда ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец: вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам вокзалов и пригородных железных дорог", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Видеозапись инсталляции можно будет посмотреть в социальных сетях министерства культуры Нижегородской области.

Фото предоставлено пресс-службой правительства:

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