Небо Нижнего Новгорода украсили "Лучами Победы", а стены Кремля - проекцией Георгиевской ленточки Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Нижний Новгород присоединился к акции "Лучи Победы". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В рамках акции на Нижегородском кремле ко дню Парада Победы появилась масштабная проекция Георгиевской ленточки. Кроме того, ночное небо над кремлем подсветили 12 прожекторов в рамках акции "Лучи Победы". Инсталляция была организована на участке от Тайницкой до Часовой башни.

"В этом году Нижний Новгород присоединился к акции "Лучи Победы". Мы подготовили инсталляцию, которая отсылает нас к 24 июня 1945 года, когда ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец: вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам вокзалов и пригородных железных дорог", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Видеозапись инсталляции можно будет посмотреть в социальных сетях министерства культуры Нижегородской области.

Фото предоставлено пресс-службой правительства: