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Экономика

Инфраструктурные облигации хотят выпустить для строительства дублера пр.Гагарина

24 июня 2020 13:28  [97] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин не исключил возможности выпуска инфраструктурных облигаций для привлечения инвестиций при строительстве дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, такую информацию Марат Хуснуллин озвучил в ходе совещания с губернатором региона Глебом Никитиным, где обсуждалась реализация инфраструктурных проектов в области, в частности, развитие новых территорий Нижнего Новгорода.

Обсуждая дорогу-дублер проспекта Гагарина, Глеб Никитин отметил, что она необходима для сбалансированного развития новых городских территорий, расположенных в районе деревни Ольгино, ЖК "Новинки Smart City" и "Окский берег". Потенциально здесь планируется построить около 5 млн квадратных метров жилья, но для этого параллельно необходимо создать соответствующую инфраструктуру.

"Есть инвесторы, готовые работать в этом направлении, но для нас, прежде всего, важна комплексная реализация подобных проектов. У людей должна быть возможность нормально доехать до места жительства, отвести детей в садик или школу, сходить к врачу. Это требует очень серьезных вложений, которые нельзя обеспечить только за счет региональных ресурсов. Нам бы хотелось воспользоваться новыми инструментами, внедряемыми на федеральном уровне", - сказал Глеб Никитин.

Марат Хуснуллин поддержал губернатора и отметил, что "региональные инициативы отличает высокий уровень проработки".

"Считаю возможным на примере Нижегородской области разработать пилотный проект по привлечению инфраструктурных облигаций для комплексного освоения территории", - добавил Марат Хуснуллин.

Инфраструктурные облигации выпускают для финансирования строительства инфраструктурного объекта (автомобильной дороги, порта, железной дороги). Как правило, приобретатель облигаций после строительства инфраструктурного объекта получает его в концессию на некоторое время (чаще всего несколько десятков лет), и соответственно пользование данным объектом для третьих лиц может быть платным (например, платная дорога). Достаточно часто государство предоставляет гарантии по выпускаемым облигациям, что делает их привлекательными, так как снижает риск. Из-за длительного срока окупаемости инфраструктурных объектов, срок обращения облигаций также достаточно большой (часто несколько десятков лет).

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