"Поправки, касающиеся исторической памяти, мы просто обязаны закрепить в Конституции", - Людмила Паршина Политика

Председатель общественной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Приокского района. Людмила Рафаиловна Паршина поделилась своим мнением о необходимости внесения поправок в Основной закон страны

"Я обеими руками - за поправку в Конституцию РФ о защите исторической правды! Наше поколение – прямые свидетели тех грозных для нашей страны событий, которые сегодня кое-кто старается интерпретировать в своих интересах. Взять, к примеру, нашу организацию: она насчитывает почти 6 тысяч участников войны. Каждый из них – легенда, каждый – очевидец этой исторической правды. С каждым годом наших ветеранов, увы, становится все меньше. Но нельзя допустить, чтобы с их уходом "порастала быльем" память огненных лет. Не для того они шли в атаку и погибали за счастье нынешних поколений. Не для того сложили головы, чтобы какая-то нечисть глумилась над их священным прахом", - говорит Людмила Паршина.

"Безусловно, наши ветераны должны быть примером для всех грядущих поколений. Нельзя растить "Иванов, не помнящих родства", это может обернуться страшной бедой. Поэтому, я считаю, надо больше и глубже изучать историю страны в школах и вузах, чтобы вооруженные знаниями молодые люди могли отличить правду ото лжи. Графоманы-хейтеры стремятся переписать историю, чтобы всеми неправдами заработать на этом если не материальный, то политический капитал", - считает общественник.

"Поправки, касающиеся исторической памяти, мы просто обязаны закрепить в Конституции. Не зря мои ровесники говорят: "Выстрели в прошлое из пистолета - будущее выстрелит в тебя из пушки". История должна преподносить не только горький опыт, выстраданный предыдущими поколениями, но и положительные примеры, из которых можно извлечь уроки на всю оставшуюся жизнь. И новая Конституция – документ, который дает нам и нашим детям право жить и радоваться", - отметила Людмила Паршина.

"Разумеется, 1 июля все мои ровесники, кому еще хватает сил, придут проголосовать за новую Конституцию. Те, кто уже по причине преклонных лет и слабого здоровья останется дома, проголосуют с помощью посредников. Мы – поколение дисциплинированных и законопослушных. Ввиду особенной обстановки – режима самоизоляции, все мы намерены в этот знаменательный день соблюдать необходимые меры безопасности, тем более, когда правительство и медики так заботятся о нашем здоровье", - подытожила председатель общественной организации ветеранов войны и труда.