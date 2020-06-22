Участок трассы М-7 "Волга" навсегда закроют в Кстовском районе Общество

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Участок трассы М-7 "Волга" навсегда закроют в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Речь идет о 432 км трассы. С 14 июля тут закрывается разворот через разрыв в барьерном ограждении в районе поста ДПС. Закрытие участка обусловлено его высокой аварийностью.

По данным УГИБДД, в 2017-2019 годах на этом участке трассы произошло 15 ДТП, в которых два человека погибли и 26 получили ранения.

Развернуться в сторону Казани водители смогут через развязку на 431 км, в сторону Нижнего Новгорода – через разворотную петлю на 435 км.