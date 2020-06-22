Суда МЧС впервые в истории принимали участие в Марше Победы в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)

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Суда МЧС впервые в истории принимали участие в Марше Победы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
В 2020 году из-за сложной эпидемиологической обстановки место проведения данного мероприятия изменилось – оно прошло не на площади Минина и Пожарского, как это было ранее, а на Нижневолжской набережной рядом с рекой.
В Марше Победы было задействовано 150 человек личного состава ГУ МЧС. Однако в этом году к Маршу добавилась еще одна важная составляющая – впервые в истории в параде приняли участие суда МЧС.
Возглавлял водную составляющую пожарный катер "Вьюн". За ним выстроились четыре катера ГИМС, два судна на воздушной подушке, два гидроцикла и один многоцелевой быстроходный бортовой катер. Также к параду водной техники присоединились судна транспортной полиции и государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
Суда прошли по акватории Волги вдоль Нижневолжской набережной в сопровождении звуковых сигналов, а в завершение водного парада катер "Вьюн" дал залп воды из всех лафетных стволов.
В завершение торжественного шествия сотрудники МЧС по Нижегородской области выстроились в живое слово "Победа" и спели Гимн Победы.
Видео предоставлено региональным ГУ МЧС:
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