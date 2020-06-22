Что влияет на стоимость ноутбука?

Современный компьютерный рынок предлагает устройства на любой вкус и кошелек. Причем стоимость разных модификаций одной и той же модели значительно разнится. Чем вызван разбег в цене, попробуем выяснить на примере Lenovo IdeaPad S340.

В линейке Lenovo IdeaPad S340 — 15 вариантов «начинки» с разбегом в цене от 25 500 руб. до 50 990 руб. (по данным прайс-агрегатора «Е-каталог»). Во многом на стоимость ноутбука влияют тип процессора и видеокарты, тип жесткого диска, а также объем оперативной памяти.

Процессор и видеокарта

Пятнадцатидюймовое семейство Lenovo S340 получило от разработчиков процессоры с интегрированной видеокартой от самого простого 2-ядерного Intel Pentium 5405U до 4-ядерного Intel Core i7 8565U, а также процессоры от AMD на базе Ryzen 3, Ryzen 5 или Ryzen 7.

Если ноутбук предназначается для работы с текстовыми редакторами, браузерами и нетребовательными играми, пользователь может сэкономить и выбрать устройство средней ценовой категории, оснащенное 2-ядерным AMD Ryzen 3 3200U со штатной частотой 2,6 ГГц (максимальная частота 3,5 ГГц) и графикой Radeon RX Vega 3 или 4-ядерным AMD Ryzen 5 3500U со штатной частотой 2,2 ГГц (максимальная частота — 3,8 ГГц) и графикой Radeon RX Vega 8. Разница в работе лэптопа такой комплектации и модели более дорогой сборки (AMD Ryzen 7 3700U — 4 ядра, 8 потоков, штатная частота — 2,3 ГГц, максимальная частота — 4 ГГц, графика Radeon RX Vega 10) будет заметна лишь в продвинутых играх и приложениях с высокими системными требованиями.

Хранилище данных и оперативная память

Тип и объем жесткого диска также отражаются на цене. На сегодняшний день существует два типа жестких дисков: HDD — классический жесткий диск, работающий по технологии магнитной записи, и SSD — твердотельный накопитель, грубо говоря, флешка в удобном размере для подключения к разъему SATA. Главные плюсы первого — больший объем памяти, долговечность, надежность в стабильных условиях работы и низкая цена. Достоинства второго — высокая скорость работы, отсутствие шума и малый нагрев, из недостатков — более высокая стоимость в сравнении с HDD. Топовые представители линейки Lenovo S340 оборудованы SSD-дисками. Но, есть в семействе бюджетные модели, оснащенные только HDD, а также устройства, в сборке которых предусмотрены оба типа жестких дисков: SSD М.2 на 128–256 ГБ для установки операционной системы и HDD-диск на 1 ТБ для хранения данных. Последняя модификация обойдется дороже.

С оперативной памятью идентично: чем больше ее объем, тем выше цена ноутбука. Как правило, в продуктах средней и низкой ценовых категорий предусмотрены планки оперативной памяти небольшого объема. Для поиска информации в интернете, работы с офисными приложениями и софтом, рассчитанным на широкий круг пользователей, вполне достаточно 4 ГБ оперативки DDR4. Для эффективной работы ресурсоемких профессиональных программ потребуется не менее 12 ГБ ОЗУ.

Дисплей

Независимо от начинки все модели Lenovo S340 имеют 15,6-дюймовый Full HD-дисплей на основе IPS-матрицы с разрешением 1920 х 1080. Экраны на базе технологии IPS обеспечивают достаточно реалистичную цветопередачу и имеют широкие углы обзора. Поэтому большинство ноутбуков базового и среднего ценовых сегментов, под который попадает линейка Lenovo S340, оснащены такими дисплеями.

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