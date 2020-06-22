Мебельный туризм в Китай

Качественная мебель в доме позволяет не только создать уникальный интерьер, но и дает возможность комфортно отдохнуть после трудового дня. Сейчас популярными стали мебельные туры в Китай из Москвы. Эта услуга подразумевает путешествие на китайские мебельные заводы, с целью выбрать подходящую мебель.
Особенности услуги
Мебельные туры в Китай – это отличная возможность выбрать интересную и уникальную мебель, которая идеально дополнит помещение, при этом все покупки произойдут со значительной экономией. Цель услуги – посетить популярные мебельные заводы и выбрать подходящее изделие для дома/офиса.
Основное достоинство такого туризма – возможность увидеть широкий ассортимент мебельной фурнитуры, и выбрать из него оптимальный вариант. Многообразие материалов и цветовых оттенков позволяет приобрести изделие, точно соответствующее интерьеру дома.
При этом, отправляясь к производителю, у клиента есть уникальная возможность высказать свои пожелания, которые будут учтены непосредственно в самом заказе.
Выбирая мебельный туризм, у пользователя есть возможность посмотреть всех изготовителей, и выбрать лучшего. Обсудить все детали, даже условия доставки, можно лично с изготовителем.
В программу мебельного туризма входит:
1. Возможность посещения лучших мебельных фабрик Китая.
2. Большой ассортимент мебельной фурнитуры.
3. Возможность вместе с мебелью приобрести сантехнику.
Кроме того, мебельные производители стараются всегда идти навстречу покупателю, поэтому предлагают хорошие скидки оптовым клиентам.
Помимо основной программы, в мебельный туризм входит:
1. Трансфер к аэропорту.
2. Жилье в 4* отеле.
3. Личное транспортное средство с водителем.
4. Русский переводчик, с опытом работы в данной сфере свыше 3-х лет.
Компания «pride-mebel» является одним из лучших организаторов мебельных туров. К основным их достоинствам относят:
1. Опты работы больше 10 лет.
2. Штат сотрудников – профессионалы в своем деле.
3. Регулярное обновление базы мебельных производителей.
4. Доставка во все города России и СНГ.
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