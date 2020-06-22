Мебельный туризм в Китай

Качественная мебель в доме позволяет не только создать уникальный интерьер, но и дает возможность комфортно отдохнуть после трудового дня. Сейчас популярными стали мебельные туры в Китай из Москвы. Эта услуга подразумевает путешествие на китайские мебельные заводы, с целью выбрать подходящую мебель.

Особенности услуги

Мебельные туры в Китай – это отличная возможность выбрать интересную и уникальную мебель, которая идеально дополнит помещение, при этом все покупки произойдут со значительной экономией. Цель услуги – посетить популярные мебельные заводы и выбрать подходящее изделие для дома/офиса.

Основное достоинство такого туризма – возможность увидеть широкий ассортимент мебельной фурнитуры, и выбрать из него оптимальный вариант. Многообразие материалов и цветовых оттенков позволяет приобрести изделие, точно соответствующее интерьеру дома.

При этом, отправляясь к производителю, у клиента есть уникальная возможность высказать свои пожелания, которые будут учтены непосредственно в самом заказе.

Выбирая мебельный туризм, у пользователя есть возможность посмотреть всех изготовителей, и выбрать лучшего. Обсудить все детали, даже условия доставки, можно лично с изготовителем.

В программу мебельного туризма входит:

1. Возможность посещения лучших мебельных фабрик Китая.

2. Большой ассортимент мебельной фурнитуры.

3. Возможность вместе с мебелью приобрести сантехнику.

Кроме того, мебельные производители стараются всегда идти навстречу покупателю, поэтому предлагают хорошие скидки оптовым клиентам.

Помимо основной программы, в мебельный туризм входит:

1. Трансфер к аэропорту.

2. Жилье в 4* отеле.

3. Личное транспортное средство с водителем.

4. Русский переводчик, с опытом работы в данной сфере свыше 3-х лет.

Компания «pride-mebel» является одним из лучших организаторов мебельных туров. К основным их достоинствам относят:

1. Опты работы больше 10 лет.

2. Штат сотрудников – профессионалы в своем деле.

3. Регулярное обновление базы мебельных производителей.

4. Доставка во все города России и СНГ.

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