Реставрация обивки мебели: что делать, если ткань порвалась

Если на обивке любимого дивана или кресла появилась дырка — это неприятно, но поправимо. Чтобы устранить повреждение, не обязательно обращаться за помощью к специалистам, менять обивку или ссылать мебель на дачу. Попробуйте провести ремонт своими руками. Мы, вместе с экспертами интернет-магазина мебельных тканей «Экокожа», расскажем как заделать дырку самостоятельно, в домашних условиях.

Реставрация обивки

Прежде чем приступить к ремонту, нужно оценить вид повреждения, масштабы и вооружиться необходимым ремкомплектом. Запомните, что способ восстановления обивки напрямую зависит от типа ткани.

Ремонт натуральной и искусственной кожи

Для устранения повреждений кожаной обивки разработано немалое количество специальных средств. Одним из самых популярных из них считается «жидкая кожа». Это специальный раствор, имеющий консистенцию пасты. Подберите подходящий цвет и выполните несколько простых действий:

Смочите ватный тампон в спирте и обезжирьте нужный участок, там, где порвалась кожа.

Поместите «жидкую кожу» в отверстие.

Чистой салфеткой прижмите место с нанесенной пастой.

Пройдитесь утюгом (2-3 секунды).

Паста полностью заполняет отверстие и расплавляется при высокой температуре. Если цвет «жидкой кожи» подобран идеально, от дырки в обивке не остается ни следа — поверхность будет выглядеть цельной.



Для того чтобы устранить повреждение в виде разошедшегося шва, не обязательно быть мастером-мебельщиком. Понадобятся нитки в цвет старой строчки, игла, диаметр которой не превышает имеющиеся отверстия от фабричной машины, и помощник. Один человек должен руками максимально стянуть разошедшиеся края, а второй — проложить строчку, используя заводские проколы. Дойдя до неповрежденных стежков, нужно, для большей надежности, пройти по ним два-три шажка.

Как починить тканевую обивку

Если появилась дыра на поверхности из ткани, отличным способом ее устранения становится заплатка. Ее цвет можно выбирать в тон дивана или сделать контрастной, совместив ремонт с обновлением поднадоевшего вида мебели. Главное, чтобы новый дизайн не противоречил общему стилю оформления дома. Перед тем, как пришивать заплатки, нужно обработать ткань — убрать катышки и торчащие нитки. Затем вырезать кусочек материала нужного размера, закрепить наметкой, разгладить утюгом и аккуратно пришить. Для этих целей лучше приобрести специальную мебельную иглу закругленной формы.



С вопросом, как исправить разошедшийся шов, сталкиваются владельцы мебели как с кожаной, так и тканевой обивкой. Устранить такой дефект просто, для этого нужно:

Вырезать подходящий кусочек материала, вставить его в отверстие, разровнять (можно с помощью спицы).

Взять иголку с ниткой, аккуратно пришить к материалу сначала один край, потом другой. Закреплять нужно как можно ближе к прорези, впритык. Шов может быть любой: «сметочный», «назад иголку». Главное, чтобы все стежки были изнутри.

Если дырок много, а их размеры достаточно велики, зашивать их или маскировать нецелесообразно. В таком случае лучше поменять обивку полностью. Подобрав ткань в интернет-магазине «Экокожа» https://ecokoja.ru/tkani-products/tkan-dlya-obivki-mebeli/, можно изменить обстановку до неузнаваемости, сэкономив на приобретении новой.







Мебель — дорогое удовольствие и обычно ее приобретают не на один год. Однако, как бы бережно к ней не относились, дырки могут появиться внезапно. Не стоит переживать из-за испорченной обивки. Приложив совсем немного усилий, можно легко исправить ситуацию.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.