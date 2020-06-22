Реставрация обивки мебели: что делать, если ткань порвалась

Если на обивке любимого дивана или кресла появилась дырка — это неприятно, но поправимо. Чтобы устранить повреждение, не обязательно обращаться за помощью к специалистам, менять обивку или ссылать мебель на дачу. Попробуйте провести ремонт своими руками. Мы, вместе с экспертами интернет-магазина мебельных тканей «Экокожа», расскажем как заделать дырку самостоятельно, в домашних условиях.
Прежде чем приступить к ремонту, нужно оценить вид повреждения, масштабы и вооружиться необходимым ремкомплектом. Запомните, что способ восстановления обивки напрямую зависит от типа ткани.
Для устранения повреждений кожаной обивки разработано немалое количество специальных средств. Одним из самых популярных из них считается «жидкая кожа». Это специальный раствор, имеющий консистенцию пасты. Подберите подходящий цвет и выполните несколько простых действий:
Паста полностью заполняет отверстие и расплавляется при высокой температуре. Если цвет «жидкой кожи» подобран идеально, от дырки в обивке не остается ни следа — поверхность будет выглядеть цельной.
Для того чтобы устранить повреждение в виде разошедшегося шва, не обязательно быть мастером-мебельщиком. Понадобятся нитки в цвет старой строчки, игла, диаметр которой не превышает имеющиеся отверстия от фабричной машины, и помощник. Один человек должен руками максимально стянуть разошедшиеся края, а второй — проложить строчку, используя заводские проколы. Дойдя до неповрежденных стежков, нужно, для большей надежности, пройти по ним два-три шажка.
Если появилась дыра на поверхности из ткани, отличным способом ее устранения становится заплатка. Ее цвет можно выбирать в тон дивана или сделать контрастной, совместив ремонт с обновлением поднадоевшего вида мебели. Главное, чтобы новый дизайн не противоречил общему стилю оформления дома. Перед тем, как пришивать заплатки, нужно обработать ткань — убрать катышки и торчащие нитки. Затем вырезать кусочек материала нужного размера, закрепить наметкой, разгладить утюгом и аккуратно пришить. Для этих целей лучше приобрести специальную мебельную иглу закругленной формы.
С вопросом, как исправить разошедшийся шов, сталкиваются владельцы мебели как с кожаной, так и тканевой обивкой. Устранить такой дефект просто, для этого нужно:
Если дырок много, а их размеры достаточно велики, зашивать их или маскировать нецелесообразно. В таком случае лучше поменять обивку полностью. Подобрав ткань в интернет-магазине «Экокожа» https://ecokoja.ru/tkani-products/tkan-dlya-obivki-mebeli/, можно изменить обстановку до неузнаваемости, сэкономив на приобретении новой.
Мебель — дорогое удовольствие и обычно ее приобретают не на один год. Однако, как бы бережно к ней не относились, дырки могут появиться внезапно. Не стоит переживать из-за испорченной обивки. Приложив совсем немного усилий, можно легко исправить ситуацию.
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