Облицовочный гиперпрессованный кирпич: разновидности и рекомендации по укладке

Строительные материалы удивляют своим разнообразием и уникальностью. Покупателю бывает проблематично выбрать необходимое изделие для своего дома. Для того чтобы покупка не вызывала проблем, рассмотрим разновидности и особенности Облицовочного кирпича.

Особенности изделия

Облицовочный кирпич – это разновидность обычного кирпича, но предназначена больше для декоративного оформления здания. Основное назначение – отделка фасадов и оформление внутренней части помещений.

Сейчас производители предлагают Купить кирпич разных видов. К ним относят:

1. Керамический. Самая популярная разновидность облицовочного материала, который изготавливают путем обжига на температуре свыше 1000 °С в специальной печи. В состав кирпича входит глина, цемент и другие добавки. Данная разновидность отличается высокой прочностью, устойчивостью к перепадам температуры, а также низкой теплопроводностью.

2. Гиперпрессованный. За основу в этой разновидности кирпича выступает цементно-песочная смесь, с дополнительными примесями. Основное достоинство такого изделия – низкая стоимость. Это оптимальный вариант для покупки, ведь несмотря на низкую стоимость, данная разновидность кирпича отличается хорошими практическими характеристиками. К основным его достоинствам относят: хорошая устойчивость к перепадам температуры, высокая прочность и надежность, экологичность материала.

Технология укладки

Рекомендации по укладке кирпича примерно такие же, как и у других материалов. Самое основное правило – ровный фасад. Перед установкой фасадного кирпича обязательно проверяют поверхность на наличие неровностей, используя уровень. Если дефекты на поверхности были обнаружены, их исправляют с помощью цементного раствора.

Еще одно правило – при укладке облицовочного кирпича сначала закрывают углы, а только потом стены. Обязательно при данных работах следят за уровнем укладки, и в случае чего кирпич подбивают инструментом.

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