Добросовестные застройщики в Нижегородской области получат альтернативные участки Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство Нижегородской области предлагает предоставлять альтернативные участки добросовестным застройщикам, которые по ряду причин ограничены в реализации договоров о развитии застроенных территорий (РЗТ).

Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Законодательного собрания региона.

"В настоящее время в исторической части областного центра сложилась сложная ситуация с реализацией договоров РЗТ. Это утяжеляет процесс редевелопмента, а нам крайне важно сохранить исторический облик города. Считаю целесообразным, чтобы добросовестным застройщикам, которые по тем или иным причинам не могут реализовать договоры РЗТ, предоставлялись альтернативные участки", - сказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Законопроект, в частности, предполагает предоставление альтернативных участков без торгов застройщикам, которые добросовестно исполнили свои обязательства по договору РЗТ, тогда как строительство на предоставленном участке невозможно.

Часть из заключенных на сегодняшний день договоров РЗТ не исполняется из-за истечения сроков договора или из-за выявления на территории объектов культурного наследия.

Законопроект предполагает, что, выбрав альтернативный участок, инвесторы могут обратиться с ходатайством в министерство имущественных и земельных отношений региона. После этого вопрос о согласовании выделения конкретного участка выносится на Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона.

Рыночная стоимость предоставляемого без торгов участка должна быть соизмерима со стоимостью затрат, произведенных инвестором при выполнении обязательств к договору о развитии застроенной территории.