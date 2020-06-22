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Политика

Нижегородский ситуационный центр, координирующий работу общественных наблюдателей, начал свою работу

25 июня 2020 10:50  [224] Политика

Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области начал свою работу. Об этом говорится в сообщении Общественной палаты.

Ситуационный центр осуществляет мониторинг соблюдения избирательных прав граждан на Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Как сообщили руководители ситуационного центра, к семи часам утра все каналы связи были приведены в рабочий режим, связь с общественными наблюдателями на всей территории Нижегородской области работает устойчиво.

К восьми часам утра общественные наблюдатели Общественной палаты Нижегородской области прошли регистрацию, медицинский контроль в участковых избирательных комиссиях региона и приступили к процедуре наблюдения в Нижнем Новгороде и всех муниципальных образованиях Нижегородской области. Также начали работу группы мобильных наблюдателей, сопровождающих представителей участковых избирательных комиссий (УИК) при голосовании на дому и вне помещения для голосования.

Всего в общественном наблюдении за ходом голосования по одобрению поправок в Конституцию РФ в Нижегородской области примут участие около 14 тысяч наблюдателей.

В Ситуационном центре используется система многоканальной связи с наблюдателями и жителями региона. В этом году комплексу уже имеющихся коммуникативных технологий пополнился новинкой — видеоплатформа ZOOM также будет использоваться для взаимодействия Ситуационного центра с наблюдателями. Первая волна мониторинга позволяет сделать вывод, что все предусмотренные законом процедуры по подготовке избирательных участков к открытию и началу голосования соблюдены. Избирательные участки в Нижегородской области открылись вовремя, голосование началось.

Руководитель Ситуационного центра Евгений Семенов, открывая работу центра, сказал: "Главная задача Ситуационного центра - обеспечить профессиональную процедуру наблюдения за ходом голосования и мониторинг соблюдения избирательных прав граждан. Мы знаем, что качественная работа общественных наблюдателей обеспечивает транспарентность и легитимность процедуры голосования. У нас уже есть опыт работы, который мы получили на выборах президента России и губернатора Нижегородской области в 2018 году, и в своей работе мы активно используем его. Работа Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области признана одной из лучших стране, и мы постараемся сделать всё, чтобы не уронить эту планку".

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