Жители Автозаводского района наиболее активно голосуют за благоустройство Общество

Жители Автозаводского района Нижнего Новгорода наиболее активно голосуют за благоустройство. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что в Нижегородской области проходит рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2021 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Свои голоса на сайте golosza.ru отдали уже более 13 тысяч нижегородцев.

Лидерами по активности на данный момент являются жители Дзержинска, Выксы и Сарова. В Нижнем Новгороде впереди Автозаводский район, второе место по активности занимает Советский район.

"Основной принцип национального проекта "Жилье и городская среда" – активное участие жителей. Только с учетом мнений нижегородцев можно создать функциональные общественные пространства и сделать города по-настоящему удобными для жизни. В рамках голосования жители сами решают, что важнее преобразить - парк, сквер или набережную. Кроме того, они же выбирают, какие зоны должны появиться на территории общественного пространства", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что у нижегородцев есть возможность воспользоваться и иным способом отдать свой голос за общественное пространство, которое необходимо преобразить. Это можно будет сделать 1 июля на избирательных участках, предъявив паспорт.

Голосование проходит в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 000 человек в режиме онлайн с 23 июня по 6 июля 2020 года. Отдать свой голос за территорию, которую необходимо благоустроить, нижегородцы могут на интернет-портале: golosza.ru. Всего в перечень вошло 133 объекта. 63 из них находятся в Нижнем Новгороде, 70 - в Нижегородской области.

Принять участие в голосовании по поводу выбора объектов благоустройства могут граждане России в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Итоги будут опубликованы на сайте: golosza.ru 7 июля 2020 года.