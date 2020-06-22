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Культура и отдых

Нижегородцев приглашают онлайн посетить мастерскую автора скульптуры у театра "Комедiя"

25 июня 2020 11:23  [29] Культура и отдых

Нижегородский туристско-информационный центр презентовал десятый выпуск в рамках проекта "#ОткройНижний". Видеоролик посвящен мастерской художника-скульптора Вячеслава Потапина (Почтовый съезд, 19). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Художником были созданы скульптуры "Мать" и "Муза Талия" для нижегородского театра "Комедiя", а также памятник патриарху Сергию Страгородскому в Арзамасе.

Онлайн-экскурсию можно посмотреть на YouTube-канале Visit Nizhny, а также в аккаунтах в социальных сетях (Instagram, Facebook, ВКонтакте).

СПРАВКА:

Вячеслав Потапин – член союза художников России, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода. Его работы вошли в коллекции лучших музеев России: Государственной Третьяковской галереи, Орловского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея.

 

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