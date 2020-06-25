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Общество

"Марш Победы" в Нижнем Новгороде

25 июня 2020 11:34  [92] Общество

Торжественное мероприятие "Марш Победы", посвященное празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Нижнем Новгороде 24 июня 2020 года.

В рамках мероприятия состоялся торжественный проход пеших расчетов Нижегородского территориального гарнизона и проезд механизированной колонны. "Марш Победы" проходил без зрителей - доступ на территорию в момент проведения мероприятия был ограничен для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.

Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде
Марш Победы в Нижнем Новгороде

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