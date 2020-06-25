"Марш Победы" в Нижнем Новгороде Общество

Торжественное мероприятие "Марш Победы", посвященное празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Нижнем Новгороде 24 июня 2020 года.

В рамках мероприятия состоялся торжественный проход пеших расчетов Нижегородского территориального гарнизона и проезд механизированной колонны. "Марш Победы" проходил без зрителей - доступ на территорию в момент проведения мероприятия был ограничен для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.