"Марш Победы" в Нижнем Новгороде

Торжественное мероприятие "Марш Победы", посвященное празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Нижнем Новгороде 24 июня 2020 года.
В рамках мероприятия состоялся торжественный проход пеших расчетов Нижегородского территориального гарнизона и проезд механизированной колонны. "Марш Победы" проходил без зрителей - доступ на территорию в момент проведения мероприятия был ограничен для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.
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