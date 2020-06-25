Банк "Открытие" запустил новую ипотечную программу для дома с участком Бизнес

Банк "Открытие" запустил новую программу ипотечного кредитования "Жилой дом". Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что программа позволяет приобрести дома с земельным участком на вторичном рынке недвижимости.

Оформить ипотечный кредит на покупку дома можно в дистанционных каналах без риска для своего здоровья. Подать заявку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн.

"Мы рады помочь нашим клиентам воплотить в жизнь мечту о собственном доме. Спрос на загородную недвижимость значительно вырос в период самоизоляции и не ослабевает и после снятия ограничений. Новая программа актуальна для всех, кто ценит индивидуальность и стремится к чему-то принципиально иному, чем стандартное многоквартирное жилье. Таким людям мы предлагаем кредитование на привлекательных условиях и удобный сервис, который позволяет оформить ипотеку, не выходя из дома", - сказала заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Нина Крючкова.