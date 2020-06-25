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Общество

Депутаты ЗС НО намерены инициировать изменения в Лесной кодекс на уровне Федерации

25 июня 2020 12:06  [81] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на дистанционном заседании 25 июня приняли постановление о внесении в Государственную Думу ФС РФ проекта федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс РФ". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Документ внесен губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным для обеспечения противопожарного обустройства вокруг населенных пунктов, организаций и садоводческих (дачных) объединений, подверженных угрозе распространения лесных пожаров.

Как пояснили в пресс-службе, в настоящее время, согласно Лесному кодексу РФ, сплошные вырубки для создания противопожарных разрывов без предоставления лесных участков допускается только в границах определенной территории. Она должна быть признана зоной чрезвычайной ситуации.

Порядок введения чрезвычайных ситуаций в лесах из-за пожаров определен, но выдача разрешений на проведение сплошных рубок в режиме ЧС в лесном законодательстве не предусмотрена. Таким образом, вырубку возможно осуществить только тогда, когда уже возник пожар.

В этой связи предлагается внести соответствующие изменения в Лесной кодекс РФ, чтобы рубки можно было проводить до возникновения ЧС.

"Гораздо эффективнее бороться с причиной проблемы, чем с ее следствием. Поэтому и предлагается изменить действующее российское законодательство. Мы рассчитываем, что эта инициатива будет поддержана на федеральном уровне", - сказал председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

Постановление Законодательного собрания Нижегородской области будет направлено в Государственную Думу ФС РФ. Решением депутатов Игорь Тюрин назначен официальным представителем регионального парламента при рассмотрении законопроекта в Госдуме.

Кроме того, депутатам Государственной думы, членам Совета Федерации ФС РФ от Нижегородской области предложено поддержать законодательную инициативу.

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