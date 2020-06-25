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Общество

ЗС НО приняло закон, расширяющий меры защиты обманутых дольщиков

25 июня 2020 13:38  [91] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 25 июня приняли в двух чтениях закон "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Законопроект внес на рассмотрение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

После принятия изменений, "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Нижегородской области" станет регулировать обязательства банкротов-застройщиков тех домов, которые возводились до октября 2019 года, то есть до той даты, для чего создана эта организация.

К числу таких домов относятся:
В Нижнем Новгороде 1-3 секции дома по ул. Светлогорской (58 граждан), дом по пер. Гаражному (44 гражданина), дом по ул. Голованова (22 гражданина), 4-я и 5-я секции дома по ул.Ошарская-Ванеева (25 граждан)
В Заволжье дом по ул. Грунина в Заволжье (11 граждан)
В Арзамасе дом по ул. Зеленой в Арзамасе (25 граждан)

Также планируется восстановление прав дольщиков долгостроя в квартале ул. Генкиной-Ижорская-Дунаева-Полтавская. Планируется проведение конкурсного отбора в целях определения юридического лица, которое будет осуществлять завершение строительства данного многоквартирного дома, с последующим предоставлением такому юридическому лицу земельного участка в аренду без проведения торгов в качестве компенсации произведенных затрат на завершение строительства объекта.

Аналогичные меры будут предприниматься и к другим инвесторам, выразившим желание завершить возведение объектов незавершенного строительства, начавшееся на средства дольщиков.

"Важно, что благодаря внесению данных изменений в рамках оказания мер государственной поддержки удастся решить проблемы более 250 граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков", - сказал заместитель председателя комитета Законодательного собрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Андрей Тарасов.

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