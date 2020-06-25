ЗС НО рекомендовало правительству ускорить паспортизацию охраняемых природных территорий Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 25 июня приняли постановление о результатах мониторинга правоприменения закона "Об особо охраняемых природных территориях". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В рамках обсуждения темы профильным комитетом была представлена информация об эффективности реализации полномочий в области охраны особо охраняемых природных территорий.

Как было отмечено в ходе заседания, в регионе сформирована развитая сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в настоящее время они занимают около 6,25% площади. По состоянию на 1 января 2020 года в области создано 414 ООПТ общей площадью 479,06 тысяч га, из них: две - федерального значения, 407 - регионального значения, пять - местного значения.

На заседании были озвучены проблемные вопросы, связанные с функционированием природного парка регионального значения "Воскресенское Поветлужье". Они носят организационный и правовой характер, и мешают эффективно сотрудничать с собственниками и пользователями земельных участков, входящих в состав природного парка.

Произошли изменения в структуре органов власти Нижегородской области, накоплены новые данные о состоянии экосистем природного парка. Сохраняется необходимость постановки территории природного парка на кадастровый учет с разграничением на функциональные зоны для эффективного развития территории Воскресенского района.

Таким образом, в качестве первостепенных задач можно выделить: постановку природного парка "Воскресенское Поветлужье" на кадастровый учет, внесение изменений в Положение о природном парке "Воскресенское Поветлужье" с целью его актуализации.

Также на заседании было отмечено, что в 2019 году министерством экологии и природных ресурсов области проведена существенная работа по кадастрированию и паспортизации ООПТ регионального значения.

Так, по состоянию на 1 января 2020 года на кадастровый учет постановлено 95 ООПТ регионального значения, из которых 39 расположены на земельных участках, являющихся собственностью Нижегородской области. В 2017 году на кадастровый учет были поставлены только две ООПТ, в 2018 году в связи с отсутствием финансирования на данные цели работы по постановке на кадастровый учет не проводились.

По состоянию на 1 июля 2019 года на кадастровый учет было поставлено 50 ООПТ, таким образом только за второе полугодие 2019 года на кадастровый учет было поставлено 45 ООПТ. Кроме того, на настоящий момент в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о 29 охранных зонах памятников природы регионального значения. При этом в текущем году в ЕГРН внесены сведения о 71 объекте (45 ООПТ регионального значения и 26 охранных зон), таким образом показатели результативности 2019 года существенно выше по сравнению с 2017 и 2018 годом.

"Работа в данном направлении должна быть продолжена на уровне не ниже уровня 2019 года, до тех пор, пока все ООПТ регионального значения не будут поставлены на кадастровый учет и на каждую существующую территорию не будет утвержден паспорт. Также в качестве перспективного направления можно отметить необходимость проведения работ по актуализации содержания уже утвержденных паспортов", - сказал председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию Владислав Атмахов, комментируя результаты мониторинга.

По итогам обсуждения вопроса депутаты приняли постановление, в котором дали ряд рекомендаций правительству Нижегородской области. Среди них - предложение ускорить работу по утверждению паспортов ООПТ регионального значения, а также работу по созданию ООПТ регионального значения на зарезервированных территориях.

По мнению законодателей, необходимо продолжить работу по постановке на кадастровый учет ООПТ регионального значения и их охранных зон. Также следует рассмотреть возможность увеличения расходов областного бюджета, направленных на обеспечение функционирования и развития особо охраняемых природных территорий регионального значения, в том числе их паспортизацию.