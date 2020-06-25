"Цифровая революция - это единственный способ движения вперед", - Сергей Кручинин Экономика

"Русполимет" завершил внедрение первого и основного этапа SAP S4/HANA, которое стало для предприятия одним из самых масштабных проектов по развитию бизнеса, а также одним из многофункциональных в отечественной металлургии по степени оцифровки бизнес-процессов. Пользователями системы уже наработан опыт, который помогает коллективу двигаться дальше по цифровизации производства.

"Уже сейчас можно однозначно сказать, что запланированный эффект от внедрения диджитал технологий ошеломляющий: цифровая трансформация позволила выйти предприятию на новый уровень сотрудничества с партнерами по бизнесу, особенно с зарубежными – теперь общение идет на "одном языке", значительно снизились сроки выполнения заказов, все бизнес-процессы стали прозрачными и понятными, появилась возможность принятия более оптимальных управленческих решений при помощи встроенных аналитических инструментов", - заявляют в компании.

О ходе реализации проекта и о том, какие еще решения планирует внедрить компания, в интервью рассказал директор по контроллингу ПАО "Русполимет" Сергей Кручинин.

-Сергей Анатольевич, спустя время - со старта проекта в октябре 2017 года прошло два с половиной года - как считаете, поставленная тогда цель оправдала вложенные средства, силы?

- Внедрение системы было абсолютно правильным шагом, и полученные результаты это подтверждают. Без цифровой трансформации мы, безусловно, не смогли бы достичь тех успехов в развитии предприятия, которые имеем сейчас. Но если оглянуться назад - октябрь 2017 года, когда мы только начали подготовку к запуску проекта - то тогда мы не видели решения многих вопросов, которые возникли, в том числе во время продуктивной эксплуатации. Например, концептуальный проект не учитывал множество проблем, которые мы вынуждены были решать в "боевом" режиме. Осложнилась ситуация тем, что мы, будучи уверенны в безупречной работе приобретенного программного продукта, приняли решение перейти на продуктивную эксплуатацию новой информационной системы одним днем - с 1 января 2019 года мы начали полноценно работать в новой системе, при этом отказавшись от ранее действовавших двух учетных информационных систем. Продуктивный старт выявил много системных ошибок, которые мы просто не могли увидеть раньше.

- Не увидели раньше, по каким причинам?

- "Русполимет" - металлургическая металлообрабатывающая компания, поэтому для внедрения и настройки системы под специфику нашего предприятия мы заключили договор с подрядчиком, обладающим необходимыми компетенциями и опытом, оказывающим комплексные услуги в области внедрения систем управления предприятием на базе продуктов SAP. Подобная практика известна во всем мире, и мы пошли по этому пути. Но, к нашему сожалению, подрядчик не смог или не захотел погрузиться во все нюансы производственной деятельности ПАО "Русполимет", что привело к непродуманным и непроработанным решениям с их стороны, которые обернулись для нас серьезными последствиями в процессе продуктивной эксплуатации. На тот момент у нас не было своей сильной команды, которая была бы в состоянии проанализировать данные решения, в результате нам не хватило именно детальной методологической проработки концепта. Чтобы решить все возникшие проблемы и исправить ошибки подрядчика, и в конечном итоге получить необходимый эффект по внедрению информационной системы, мы начали формировать собственную команду с необходимыми компетенциями. Во многом благодаря её титаническим усилиям в первом квартале 2019 года мы смогли преодолеть возникшие трудности.

- Сейчас, когда система заработала, можете назвать основную проблему, которую пришлось решать?

- Основная проблема, с которой мы столкнулись, - это недостаточное понимание того, как работает система целиком, как взаимодействуют ее модули. На что повлияла существенная недоработка архитектора проекта – ответственного за разработку архитектуры проекта со стороны подрядчика. На этом этапе наши ожидания разошлись с реальностью, поскольку мы полагались на нашего подрядчика – на его добросовестность за взятые обязательства по устранению тех ошибок, которые были допущены в процессе проектирования системы под наши требования. И только благодаря ежедневной кропотливой методичной работе каждого ключевого пользователя, в том числе и на этапе функционального тестирования, удалось в итоге запустить систему и перейти к ее продуктивной эксплуатации. К сожалению, система и после ее запуска в продуктивную эксплуатацию не позволяла нам получать необходимые данные, например сводные отчеты для предоставления в контролирующие органы. Поначалу приходилось выверять бесконечные таблицы вручную, поэтому дирекция по экономике и финансам работала на этом этапе со 150-процентной загрузкой. Точно так же, как и производственная дирекция, ведь в цехах движение материальных ценностей происходит круглосуточно. К этому времени нам удалось сформировать внутреннюю команду консультантов, которая в меру своих профессиональных компетенций и опыта начала устранять наиболее критичные ошибки, которые у нас возникали во время работы в системе.

- Самый трудный период позади?

- Да. Минувший год стал весьма продуктивным и эффективным: своими силами мы исправили большинство ошибок в настройке системы, и сейчас мы достигли некоторого уровня комфорта в использовании данной системы. Уровень доверия к системе перешел критическую точку, и сейчас вся компания живет в едином информационном поле, позволяющем эффективно управлять всеми бизнес-процессами предприятия.

- Что дальше?

- Дорожная карта по развитию информационной системы у нас расписана на ближайшие 4 года. Сейчас мы работаем над модулем системы по управлению персоналом. Его внедрение позволит создать рабочую среду, способствующую достижению целей сотрудников и бизнеса: в первую очередь, автоматизация базовых HR-процессов, расчет зарплаты, учет рабочего времени, управление вознаграждением, управление талантами с помощью мощного решения для подбора персонала, адаптации сотрудников, управления эффективностью, обучения, развития и планирования преемственности, что позволит обеспечить эффективную работу различных категорий сотрудников на современном уровне. И конечно, с помощью специальных инструментов системы для аналитики и планирования персонала станет возможно принимать решения, повышая производительность труда и результаты работы. Два месяца мы работаем над базовым решением этого модуля и надо отметить, что качество ведения этого проекта значительно выше – мы учимся на своих ошибках. Сейчас мы идем с некоторым опережением по графику, но чтобы к моменту продуктивного старта свести количество ошибок к нулю, мы в два раза увеличили период функционального тестирования – до 4 месяцев. За это время ключевые пользователи смогут изучить и понять систему, чтобы в январе 2021 года начать ее полноценную эксплуатацию.

Еще один блок, запуск которого во внедрение состоялся меньше месяца назад - модуль планирования производства. Наше производство - это сложный процесс, очень много вариантный, соответственно, есть множество факторов, которые влияют на планирование производства. Больше полугода мы работаем над методологией проекта. Ожидаемый срок запуска модуля системы по планированию производства - первый квартал 2021 года. Я ожидаю, что запуск данного модуля системы даст нам колоссальный скачок в эффективности производства, позволит сократить сроки выполнения заказов: от приема заявки до отгрузки готовой продукции клиенту и, конечно, улучшить качество производимой продукции. Запуск этого модуля позволит обеспечить еще большую прозрачность производственного процесса и тем самым повысить конкурентоспособность нашего предприятия.

Следующим этапом начнем работу над внедрением модулей по управлению ремонтами и автоматической генерации технологических карт.

- А как Вы оцениваете "цифровую зрелость" предприятия?

-Тот путь цифровой трансформации, о котором сейчас очень много говорится на всех уровнях власти, это тот путь, который позволит "Русполимету" существовать не только внутри России, но и быть абсолютно конкурентным игроком на мировой арене, поскольку сейчас мы говорим на одном языке с нашими иностранными партнерами. И большая заслуга в этом именно в цифровой трансформации организационных процессов, которые стали возможны благодаря внедрению системы. Цифровая революция, не побоюсь этого слова, - это единственный способ движения вперед, потому что сложность процессов достигла того уровня, что управлять ими можно только с помощью единой IT-платформы. Огромный опыт, который мы приобрели, работая над внедрением информационных технологий, уникален. И мы готовы делиться им с теми, кто только раздумывает сделать первый шаг на встречу цифровой трансформации.

