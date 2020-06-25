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Политика

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий участвовал в голосовании по поправкам в Конституцию

25 июня 2020 15:49  [120] Политика

Фото: Александр Воложанин

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 25 июня принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщили в Нижегородской епархии.

Голосование по изменениям Основного закона государства начинается с сегодняшнего дня и продлится до Дня Общероссийского голосования. Напомним, что президент России Владимир Путин назначил датой голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.

Глава Нижегородской митрополии проголосовал на избирательном участке, который расположен в здании гимназии №2 Нижнего Новгорода.

"Я надеюсь, что те изменения, которые предложено внести в Основной закон государства, послужат на благо нашей страны. Она стремится к развитию, укреплению и улучшениям во всех сферах жизни общества. Думаю, что активное участие в жизни нашего Отечества очень важно и нужно, так как оно служит достижению этих целей", - сказал митрополит.

"В числе предлагаемых - поправки о доступной и качественной медицинской помощи, защите семьи, материнства, отцовства и детства, а также защите института брака, где особо оговорена "защита института брака как союза мужчины и женщины". Также важны поправки "О языке государствообразующего народа и о культуре Российской Федерации", "О правопреемственности Российской Федерации, защите исторической правды и о создании условий для развития детей", - добавил он.

"В поправке к статье 67, в частности, сказано: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - подытожил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

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