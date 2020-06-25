Глеб Никитин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 25 июня принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Глава области отдал свой голос с помощью дистанционного электронного голосования.
"Очень удобная процедура. Заняла у меня буквально 15 секунд. Всего около 140 тысяч жителей Нижегородской области зарегистрированы для участия в дистанционном голосовании. Это станет уникальным опытом для региона и страны в целом", - сказал Глеб Никитин.
"Вместе с этим есть много других возможностей проголосовать, начиная с сегодняшнего дня. Но уже сейчас можно прийти на избирательные участки. Они работают с 8 утра до 8 вечера. Там обеспечены все необходимые меры безопасности. Есть возможность проголосовать на дому или на придомовой территории. Все это сделано для комфорта жителей региона", - добавил он.
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