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Происшествия

Житель Сарова, "заминировавший" участок полиции, получил шесть лет строгого режима

25 июня 2020 16:24  [96] Происшествия

Житель Сарова, "заминировавший" участок полиции, получил шесть лет строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Суд установил, что 23 декабря 2019 года нетрезвый 48-летний мужчина был задержан за административное нарушение. Находясь в здании полиции Сарова, он позвонил на телефон экстренной службы "112" и, представившись чужим именем, сообщил диспетчеру, что через 40 минут там произойдет взрыв.

Мужчина признан виновным по ч.3 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти). Отметим, что он был уже ранее судим.

Свою вину осужденный признал полностью. Смягчающим обстоятельством также стало состояние его здоровья.

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Теги:
Взрыв Суд
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