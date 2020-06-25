Вкусные букеты в Тюмени и Екатеринбурге

Компания Perfecto Bouquet предлагает услуги доставки вкусных букетов. На ее сайте https://perfectobouquet.ru/ можно узнать об этом подробнее. Букет цветов всегда приятный подарок, но он несъедобен. Вкусные букеты это еще и возможность полакомиться.
Основные предложения
• Фруктовые.
• Мясные.
• Ягодные.
• Морские.
• Сладкие.
• Боксы.
• Орехи и сухофрукты.
• Сырный Сомелье.
Эксклюзивные съедобные букеты – это уникальное и универсальное решение. Его можно подарить, как мужчине, так и женщине, ребенку. Это отличное украшение праздника и праздничного стола. Такие букеты к месту в качестве корпоративного подарка коллеге или личного презента родственнику, любимому человеку.
Компания тщательно подходит к формированию букетов. В каталоге представлены по-настоящему уникальные варианты. Их создают профессиональные флористы, декораторы, диетологи и дизайнеры. Компания гарантирует премиальное качество продукции. Ее клиентами уже стало более 12-ти тысяч заказчиков. У нее всегда пунктуальная доставка.
Корпоративными клиентами являются Сбербанк, ВТБ24, КонсультантПлюс и многие другие известные коммерческие структуры, общественные организации, учреждения и пр. Сайт работает по принципу интернет-магазина, где заказы делаются через корзину онлайн. На нем можно заказать букет из различных видов колбас или спелых ягод, экзотических фруктов или уникальных орехов.
Преимущества
• Оригинальные авторские букеты.
• Букеты создает коллектив творческих специалистов.
• Оригинальные формы и композиции.
• При создании букета учитываются пожелания заказчика.
• Индивидуальный подбор компонентов букета.
• В букете только свежие премиальные продукты.
• Доставка в день заказа или в сроки, указанные в договоре.
Компания выполняет большие объемы заказов в короткие сроки. Клиент получает вовремя съедобные вкусные букеты вне зависимости от загруженности персонала. Продукция может быть брендирована. Для этого наносится логотип заказчика, букет оформляется в фирменном стиле и т. п. Возможен возврат и обмен товаров (подробности стоит узнать на сайте).
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