Вкусные букеты в Тюмени и Екатеринбурге

Компания Perfecto Bouquet предлагает услуги доставки вкусных букетов. На ее сайте https://perfectobouquet.ru/ можно узнать об этом подробнее. Букет цветов всегда приятный подарок, но он несъедобен. Вкусные букеты это еще и возможность полакомиться.

Основные предложения

• Фруктовые.

• Мясные.

• Ягодные.

• Морские.

• Сладкие.

• Боксы.

• Орехи и сухофрукты.

• Сырный Сомелье.

Эксклюзивные съедобные букеты – это уникальное и универсальное решение. Его можно подарить, как мужчине, так и женщине, ребенку. Это отличное украшение праздника и праздничного стола. Такие букеты к месту в качестве корпоративного подарка коллеге или личного презента родственнику, любимому человеку.

Компания тщательно подходит к формированию букетов. В каталоге представлены по-настоящему уникальные варианты. Их создают профессиональные флористы, декораторы, диетологи и дизайнеры. Компания гарантирует премиальное качество продукции. Ее клиентами уже стало более 12-ти тысяч заказчиков. У нее всегда пунктуальная доставка.

Корпоративными клиентами являются Сбербанк, ВТБ24, КонсультантПлюс и многие другие известные коммерческие структуры, общественные организации, учреждения и пр. Сайт работает по принципу интернет-магазина, где заказы делаются через корзину онлайн. На нем можно заказать букет из различных видов колбас или спелых ягод, экзотических фруктов или уникальных орехов.

Преимущества

• Оригинальные авторские букеты.

• Букеты создает коллектив творческих специалистов.

• Оригинальные формы и композиции.

• При создании букета учитываются пожелания заказчика.

• Индивидуальный подбор компонентов букета.

• В букете только свежие премиальные продукты.

• Доставка в день заказа или в сроки, указанные в договоре.

Компания выполняет большие объемы заказов в короткие сроки. Клиент получает вовремя съедобные вкусные букеты вне зависимости от загруженности персонала. Продукция может быть брендирована. Для этого наносится логотип заказчика, букет оформляется в фирменном стиле и т. п. Возможен возврат и обмен товаров (подробности стоит узнать на сайте).

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