Где заказать создание интернет-магазина недорого?

Если раньше вам не приходилось сталкиваться с разработкой интернет-магазинов, понять с первой встречи, насколько вам подходит компания-разработчик, а тем более доверить ей свой бюджет и реализацию идеи будет непросто. Отличным вариантом может быть заказать сайт в https://artjoker.ua веб студии, и быть уверенными в конечном результате. Но все же лучше иметь хотя бы общее понимание того, как происходит создание интернет магазина с нуля, на что обращать внимание при выборе подрядчика, и почему “быть в теме” так важно.

Поймите, чего вы хотите

Первый совет достаточно банален и больше относится лично к заказчику, однако без него дальнейшая работа может оказаться бессмысленной и бесперспективной. Прежде, чем приступить к поиску подрядчика, подумайте о следующем:

какие пользовательские функции должны быть в интернет-магазине;

продумайте дизайн и подыщите наглядные примеры;

какие результаты преследуете созданием магазина;

какой бюджет вы готовы потратить на разработку.

И вот вы знаете, что вам нужно, вас активно интересует разработка мобильного приложения для интернет магазина недорого, и вы даже уже нашли подрядчика. Но что дальше? А дальше нужно еще немного поработать над расстановкой приоритетов для каждой задачи и формированием бюджета. Как только справитесь с этими задачами, можно переходить к поиску и выбору подрядчика.

Задавайте правильные вопросы компании-разработчику

Чтобы нанять ответственного разработчика, заказать разработку интернет магазина недорого и не пожалеть о своем выборе, нужно грамотно подойти к выбору кандидатов. Для начала нужно понимать, что это – инвестиции в будущее вашего бизнеса. Поэтому не бойтесь задавать столько вопросов, сколько вам нужно, но будьте при этом максимально точными и конструктивными. Убедитесь, что вы чувствуете себя на 100% комфортно и понимаете результаты и рабочий процесс, которые будет выполнять разработчик. Вот ориентировочный список вопросов, которым стоит уделить отдельное внимание, чтобы создание интернет магазинов недорого принесло максимум пользы бизнесу:

технический опыт и знания;

над какими типами проектов электронной коммерции уже работала компания, и может ли она привести примеры;

оплата считается за каждый час работы или по всему проекту;

могут ли разработчики провести вас через весь процесс разработки;

предоставляется ли дальнейшая техническая поддержка проекта;

будете ли проходить работа над проектом внутри компании или это будет аутсорсинг;

кому будет принадлежать оригинальный код и контент (убедитесь, что это вы);

наличие гарантии;

есть ли рекомендации, которые вы можете проверить – спросите ссылки из аналогичных проектов.

Обратите внимание на то, как быстро отвечает разработчик во время предварительных обсуждений проекта. Насколько компания понимает ваши потребности и сроки. Это позволит заказать создание сайта интернет магазина недорого и с максимальной результативностью для вас.

Разработчики не дизайнеры

Разработчики обладают навыками кодирования, но вы не всегда можете положиться на них при разработке своего сайта. Поэтому будьте конкретны с ними и передавайте свое видение с помощью скриншотов и каркасов. Каркас используется в начале процесса разработки для создания базовой структуры веб-страницы перед добавлением визуального дизайна и контента. Это эскиз или план, который иллюстрирует, где должен находиться контент и как функционирует страница. Вы можете рисовать каркасные изображения вручную, или использовать специальную программу дизайна, такую как Photoshop и Illustrator.

На ком остановить конечный выбор?

Если вы хотите получить качественный конечный результат, рекомендуем выбирать создание интернет магазина с нуля. Поэтому при поиске компании-исполнителя уточняйте, готовы ли они разработать проект именно под ваши нужды, оговорите четкие рамки бюджета, и обязательно сравнивайте несколько вариантов. И самый главный совет – каким бы профессиональным ни было агентство, если у вас изначально возникло недопонимание с разработчиками или проектными менеджерами, лучше подыскать что-то другое. В будущем это может привести к неприятным последствиям.

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