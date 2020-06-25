Школьник из Арзамаса обвиняется в разбое и вымогательстве Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Школьник из Арзамаса обвиняется в разбойном нападении и вымогательстве денег. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, вечером 22 октября 2019 года нетрезвый 15-летний подросток увидел у подъезда дома на ул. Мира 30-летнего мужчину, с которым у его матери был конфликт. Он избил потерпевшего и потребовал у него тысячу рублей. Тот заявил, что денег с собой у него нет, но он обещает сходить за ними домой. После этого потерпевший зашел в квартиру брата.

Однако, подросток, проследовав за ним, тоже ворвался в квартиру, вновь избил потерпевшего и похитил из его рук сотовый телефон. Затем он скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для здоровья, с незаконным проникновением в жилище), и п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия).

Свою вину обвиняемый признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.