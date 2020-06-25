Работа "горячей" линии по вопросам голосования по поправкам в Конституцию продлена в Нижегородской области Общество

Работа "горячей" линии по вопросам голосования по поправкам в Конституцию продлена в связи с большим количеством обращений. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.

Тематическая "горячая" линия будет работать до 1 июля включительно.

Специалисты аппарата регионального омбудсмена расскажут нижегородцам об изменениях в Конституции Российской Федерации и о порядке участия в голосовании.

Звонки граждан принимаются по телефонам: 419-95-39, 411-89-30, 411-82-98:

- 25-30 июня - с 12:00 до 16:00;

- 1 июля – с 8:00 до 20:00.

Также нижегородцы могут обратиться на "горячую" линию информационно-справочного центра Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по телефону: 8-800-200-00-20 и в ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области, координирующий работу общественных наблюдателей, по телефону: (831) 411-88-54 (с 8:00 до 20:00).