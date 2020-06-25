Вездеходы нового поколения с универсальной проходимостью

Компания «Механик» предлагает уникальное вездеходное транспортное средство. Это вездеход «Медведь-Shatun» нового поколения. На сайте компании http://Medved-Avto.ru можно узнать о нем подробнее. Его можно использовать в экстремальных условиях и на различных местностях. Он отлично проходит по бездорожью, это настоящий вездеход-амфибия. У него отличная проходимость по воде.

Основные достоинства

• Возможность передвижения по грунтам разных видов. Вездеход обладает высокой проходимостью на каменной россыпи и болотистой местности, по льду и снегу, воде.

• Быстрый и легкий выход из воды на лед.

• Высокий запас плавучести, колеса объемом 1200 литров каждое.

• Полностью герметичный корпус.

• Грузоподъемность в одну тонну, при полной загрузке вездеход сохраняет плавучесть по воде.

• Оснащение двигателем Kubota японского производства.

• Высокая мощность.

• Расход топлива 2-3 литра в час.

• Переломная рама. Она позволяет передвигаться по крутым склонам под углом или вдоль.

• Комфортное в управлении рулевое колесо, нет разрыва крутящего момента.

• Возможность разворота на месте за счет дискового торможения.

Как видно из описания, вездеход обладает уникальными характеристиками и качествами. Он отлично проходит по разной местности, грунтам. Его не остановит ни лед, ни вода, ни снег. Он создан для прохода по заболоченным местностям. Это отличный вариант для охотников и рыбаков, геологов и исследователей.

Преимущества

• Экономичная стоимость, цена ниже, чем у аналогов конкурентов.

• Скорость передвижения до 45 км/ч.

• Скорость передвижения по воде – 6 км/ч.

• Возможность установки дополнительного опционного оборудования и оснащения.

Компания предлагает и другие конкурентные преимущества на вездеходы собственного производства. Она гарантирует качественную отечественную сборку, сервисное обслуживание машин. Клиенту предоставляется персональный подбор и построение модели вездехода. На него имеются решения тюнинга и оснащения опциями. Перед покупкой предлагается тест-драйв. Возможна покупка техники в кредит.

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